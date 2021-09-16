Evden çalışanlar için geliştirildi, 42 bin TL’ye satılıyor

Japonya merkezli The Hanare Zen firması, 1 metre 8 cm uzunluğunda ve 91 santimetre genişliğinde ofisleri satışa sundu. Evden sıkılanlar ve ev atmosferinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği evlerin satış fiyatı ise 42 bin TL olarak açıklandı.

Corona virüs pandemisiyle birlikte evden çalışma sisteminin hayatımıza girmesi kimileri için bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Japon The Hanare Zen, firması 1.6 metrekarelik kapsül ofisleri satışa sundu.

Ofislerin içerisinde küçük ama rahat bir çalışma ortamı bulunuyor. Tezgah tipi masanın yanı sıra, elektrik prizleri ve açık bir balkon da portatif çalışma evlerinin içerisinde yer alıyor.

Popüler bir ev inşaat şirketi olan KI Star Real Estate, sıkışık evlerde çalışmakta zorlananlar arasında bir pazar bulma umuduyla 6 Eylül’de Hanare Zen için sipariş almaya başladıklarını açıkladı.

KI Star Real Estate sözcüsü Chisa Uchiyama, “Hanaare binasını bir tür depolama alanı olarak yaratmıştık ve pandemideki durumla birlikte Hanare Zen’i bir çalışma alanı olarak geliştirme fikri ortaya çıktı. İsimdeki ‘Zen’ kullanımı, boyutu ve özellikleri yalnızca gerekli olana indirgeyen minimalist konsepti temsil ediyor. Evinde çalışmak için rahat bir yer bulmakta zorlanan ve aile üyeleriyle karşılaşmak istemeyen insanlar için tasarlandı” dedi.

OTOMOBİLDE ÇALIŞMA ORTAMI

Evler 547 bin 800 yen (yaklaşık 42 bin lira) fiyat ile satışa sunuldu. KI Star Real Estate sözcüsü Chisa Uchiyama, son dönemde siparişlerin arttığını ve evlere olan ilginin arttığını açıkladı.

Tokyo’nun nüfusunun yüzde 70’inin apartmanlarda yaşayan ve Hanare Zen gibi bir yapıyı kullanamayacak olan bir popülasyondan oluştuğu için farklı çalışma ortam yöntemleri de ortaya çıkarılmaya başlandı.

Bu kişiler arasında yeni trend ise arabadan çalışmak. Direksiyon simidine takılan bilgisayarlar için stantlar, katlanır masalar, mini fanlar, taşınabilir piller ve pencere kapları da dahil olmak üzere araç içi çalışmayı destekleyecek bir dizi aksesuara talep artıyor.

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