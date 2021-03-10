Evden çalışanlara ağrılarla baş başa çıkma yolları

Evden çalışmanın hayatımızın bir parçası olduğu bugünlerde birçok ortopedik problem yaşanmaya başladı.

İtalya’da yapılan bir araştırmaya göre evden çalışanların yüzde 41.2’sinde bel ağrısı, yüzde 23.5’inde de boyun ve sırt ağrısı saptandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu konuda şunları söyledi:

ŞİKAYETLER NEDEN ARTIYOR?

Uzun süre hareketsiz kalma ve uygun olmayan çalışma ortamı gibi farklı nedenler ortopedik sorunların gelişmesinde etkili oluyor. Birçok kişi ergonomik olmayan sandalyelerde çalışıyor. Üstelik ara vermeden çalışılması durumunda bel, boyun, omuz ve sırt ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda, uzun süre başı öne aşırı eğerek çalışmak başın boyun kaslarına yaptığı baskıyı 4 katına çıkarıyor. Bu da sırt ve boyun ağrılarında artışa sebep oluyor.

SIRT DESTEĞİ KULLANIN

■ Sırt ve bel ağrınız fazla ise ofis koltuğunuz ile beraber sırt desteği kullanın.

■ Gün içinde kaslarınızı güçlendirmek amacıyla vücut tipinize uygun olacak şekilde egzersiz yapmaya çalışın.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evde çalışmaya bağlı gelişen bel, boyun ve sırt ağrılarını azaltmak ve engellemek için şu noktalara dikkat edilmeli:

■ Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edin. Bunun için dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızın altına kitap gibi yükseltici koyarak başınızın öne eğilmesini engellemeye çalışın.

■ Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle çalışma sandalyenizin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi olmasına dikkat edin.

SAAT BAŞI MOLA VERİN

■ Evde çalışırken mutlaka saat başı küçük molalar verin. Tuvalete gitmek veya su içmek bahanesi ile ev içinde birkaç adım atarak kaslarınızın hareket etmesini sağlayın.

■ Verdiğiniz küçük molalarda özellikle bel, sırt ve bacak kaslarınıza germe egzersizleri yapmaya çalışın.

■ Çalışma esnasında dizlerin, kalça eklemi ile 90 derece açıda olmasına ve bacakların yere paralel şekilde omurganızın yere dik pozisyonda olmasına özen gösterin.

İŞTE EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Evden çalışmaya bağlı gelişen hareketsizlik kas kaybına yol açıyor, bu durum da ağrılarda artışa neden oluyor. Evde vücut tipine uygun egzersizler tercih edilmeli, egzersiz öncesi mutlaka esnetme ve germe hareketleri ile kas boyu uzatılarak olası kas krampları ve hasarlanmalarına karşı önlem alınmalı. Ev için en uygun egzersizler pilates, yoga tarzı olanlardır. 45 dakikalık egzersizler yeterlidir.