Evden çalışmada emsal iş kazası: Mahkeme haklı buldu

Alman mahkemesi, uzaktan çalışan bir kişinin yataktan bilgisayarının başına giderken düşerek yaralanması ile ilgili net bir karar verdi. Mahkeme, “Bu teknik olarak iş kazası” açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınıyla birlikte yaygınlaşan ve günümüzde bir norm halini alan uzaktan çalışma sistemi halen bazı belirsizlikleri de barındırıyor… Bunun en çarpıcı örneği dün yaşandı. Yataktan, bilgisayarını açmaya giden adamın yaşadığı kaza ile ilgili davada yeni bir gelişme oldu.

Almanya’da mahkeme, uzaktan çalışan bir adamın yataktan bilgisayarının başına geçene kadar kat ettiği yolu ev ile iş arasındaki yolla aynı kategoriye aldı. Yapılan açıklamada yataktan bilgisayarının başına kadar geçen süreyi normal şartlarda işe giden bir kişinin ev-iş yolculuğuna benzeten mahkeme bu sebeple adamı haklı buldu.

İsmi açıklanmayan adam yataktan kalkarak masasındaki bilgisayarını açmaya giderken düşmüş ve belini incitmişti. Mahkeme, bu kazanın teknik olarak işe giderken olduğunu açıkladı ve iş yerini suçlu buldu.

Almanya’da yaşayan ve evden çalışan adam yatak odasından çıkıp evinin alt katındaki masada olan bilgisayarını açmak isterken merdivenlerden düşmüş ve yaralanmıştı. Sigortanın bu durumu karşılamadığına dikkat çeken yetkililer, “Çalışanın yataktan bilgisayarına yaptığı yolculuk ilk iş yolculuğuydu. Dolayısıyla sigorta ve işveren bu karşılamalı” açıklamasını yaptı.

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