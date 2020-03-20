Evden çıkmayan Can Yaman’ın karantina düzeni

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Can Yaman da herkes gibi evinden dışarıya çıkmıyor. Sosyal medyada evini paylaşan Yaman’ın bir odasını spor salonuna çevirdiği görülüyor…
Söylemleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman da corona virüsünden korunmak için söylenen kurallara uyuyor ve ‘Evden çıkmayın’ uyarısına uyup günlerini evde geçiriyor. Bugün Instagram hesabından evini paylaşan Yaman’ın bir odayı spor salonuna çevirdiği görülüyor. Hijyeni elden bırakmayan oyuncunun, masasının üzerindeki dezenfektanlar ve İspanyolca kitaplar dikkat çekiyor.