Evergrande krizi büyüyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ödemelerini zamanında yapamayan Çinli emlak devi Evergrande’nin notunu ‘sınırlı temerrütte’ olarak değiştirdi.

Sozcu.com.tr

Çinli emlak devi Evergrande’nin borç krizi sürüyor. Haftabaşında alacaklılara yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmeyen şirket temerrüde düşüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten yapılan açıklamada Çin gayrimenkul devi Evergrande ve iştirakleri Hengda ve Tianji’nin notlarının C’den “sınırlı temerrüde” düşürüldüğü belirtildi.

Bir başka emlak grubu olan Kaisa’nın notunu da salı günü 400 milyon dolarlık dolar cinsi tahvil ödemesini yapmamasından sonra sınırlı temerrüde düşüren Fitch, bu tahvilin ödenmemesinin diğer tahvillerin de temerrüde düşme riskini artırdığını vurguladı.

Kaisa Çinli konut geliştiricileri arasında dolar cinsinden tahvil ihraç eden en büyük üçüncü şirket konumunda. Kaisa’nın halihazırda 11,6 milyar dolarlık tahvil borcu bulunuyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NDAN MESAJ

Bu sırada Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, Hong Kong video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, “Alacaklıların haklarına yasal öncelikleri göz önünde bulundurularak saygı gösterilecektir” dedi.

Yi, Evergrande sorununun bir piyasa olayı olduğunu ve piyasa odaklı bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

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