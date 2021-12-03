Evergrande’den acil yardım çağrısı

Spot: Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande borçlarını ödeyemeyeceğini yerel hükümete bildirdi ve acil yardım istedi.

Ağır borç yükü altındaki Çinli emlak şirketi Evergrande, Hong Kong borsasına yaptığı başvuruda, yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda bazı anlaşmalar kapsamındaki geri ödeme tarihlerinin ileri çekilebileceği konusunda açıklama yaptı.

Evergrande’nin talebi üzerine, Çin’in Guangdong eyaleti yetkilileri, risk yönetimini denetlemek, iç kontrolleri güçlendirmek ve normal operasyonları sürdürmek için şirkete bir çalışma grubu göndereceğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, borçlarla başa çıkmak için plan hazırlayan ve alacaklılarla iletişim halinde olacağını açıklayan Evergrande 300 milyar dolardan fazla borcu olduğu için 6 Kasım’da vadesi gelen 82,5 milyon dolarlık kuponları da ödeyemedi.

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