Evi ucuz diye kiraladılar, ölümden döndüler

İstanbul Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak olan ve henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Bir bina sakini, “Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk” dedi.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi.

85 YAŞINDAKİ APARTMAN SAKİNİNİ İTFAİYE ÇIKARDI

Çatının çökmesi nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Apartmanın 2’inci katında yaşayan 85 yaşındaki Ziğniş Yükselen, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Evde kalan köpeğini almak için binaya girmek isteyen bir kadın ise, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ancak apartman sakinlerine evcil hayvanlarını almaları için kısa süre izin verildi.

“UCUZ DİYE KİRALADIK”

Bir bina sakini, “Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, sağlam, raporları var dediler. Şu anda biz o kadar mağduruz ki. İçerideki eşyalarımızı da geçtik, canımız tehlikede. Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık. Allah razı olsun, yan binanın yöneticisi; ‘Bu binalarda her an yıkım tehlikesi var, yaptırmayın’ diyerek bizi uyardı. Bugün önce sesler geldi, sonra acayip bir yanık kokusu oldu. Herhalde bizim evde elektrik falan çalışıyor, ondandır dedim. Sonra dışarı bir baktım polisler evi boşaltın dedi. Bizi boşalttık” diye konuştu.

“DAHA ÖNCE DE YIKILMIŞTI”

Bina sakini Abdullah Bark, “Dışarı çıktık, koştuk. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Zaten yıkılan yer, daha önce de yıkılmıştı. Sonradan yama yapılmış, şimdi tekrar düşmüş. Şu an mahkeme aşamasında. Kimi imza vermiş kimi vermemiş. Proje alanı yapmışlar daha hiçbir şey yok ortada” dedi. (DHA)

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