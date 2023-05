Evil Dead Rise – Efe Teksoy Yazdı

İKONİK KORKU SERİSİ DEVAM EDİYOR “KÖTÜ RUH: UYANIŞ (EVIL DEAD RISE)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; korku ve gerilim türündeki “EVIL DEAD RISE” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli en çok okunan internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

BİR DOĞAÜSTÜ KORKU HİKAYESİ

Dünya prömiyerini South by Southwest (SXSW) Film Festivali’nde yapan Evil Dead Rise, Amerikalı film yapımcısı Sam Raimi’nin yarattığı Amerikan doğaüstü korku serisi Evil Dead’in beşinci halkası olarak vizyona girdi. New Line Cinema, Warner Bros., Department of Post, Ghost House Pictures ve Wild Atlantic Pictures yapımı 19 milyon dolar bütçeli film, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da 24,5 milyon dolar ve diğer bölgelerde 17,9 milyon dolar hasılat yaparak dünya çapında toplam 42,4 milyon dolar hasılat elde ederek vizyona hızlı bir başlangıç yaptı. Açılış sekansından itibaren korku klasiklerine göndermeler yapan filmde, özellikle William Friedkin‘in yönettiği 1973 The Exorcist ve Stanley Kubrick‘in The Shining (1980) gibi yapımlara saygı duruşunda bulunuyor. Ayrıca filmin başlangıcında İngiliz yazar Emily Brontë‘nin Uğultulu Tepeler adlı klasik romanı görülüyor. 2022 yapımı korku filmi Barbarian’da, Jane Eyre’a atıf yapıldığından bu yana, bir yıl geçmeden Brontë Kardeşler (İngiliz Edebiyatı’nın klasikleri arasına yerleşmiş eserleriyle tanınan 3 kardeş) romanına atıfta bulunan ikinci korku filmi. 6.500 litreden (1.720 galon) fazla sahte kan kullanılan bu film, ormanda bir kulübede geçen önceki filmlerin aksine, bu film şehirde geçiyor. Hikaye korkudan ziyade gerilim ve vahşet türüne ağırlık verse de, alt metninde ruhun başka bir vücuda geçmesi olarak adlandırılan metampsikoz doktrinini işliyor. Ayrıca hikayedeki korku öğesini kaldırdığımız zaman, karşımıza parçalanmış bir aile dramı öyküsü beliriyor. Bu anlamda psikolojik-gerilim yönüyle öne çıkıyor.

FİLMİN KONUSU

Zamanla birbirinden uzaklaşan iki kız kardeş, aradan geçen yılların ardından tekrardan bir araya gelir. Ancak büyük bir tehlike onları beklemektedir.

Oyuncu kadrosunda; Alyssa Sutherland, Mirabai Pease, Richard Crouchley, Anna-Maree Thomas, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher ve Billy Reynolds-McCarthy yer alıyor.

EVIL DEAD RISE

Çekimleri; Auckland-Yeni Zelanda’da yapılan filmin, görsel bileşenlerinin kurgusunun tamamlanması, Dublin‘deki bir düzenleme odasında altı aydan fazla sürdü. Evil Dead serisi hayranlarının beğeniyle izleyeceği bir korku yapımı olan Evil Dead Rise, doğaüstü ve fantastik hikayesiyle seyirciye etkileyici bir gerilim sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY