Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem dayanıklılık testi ne kadar?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili depremin ardından birçok şehirde binlerce bina yıkılırken, deprem endişesi yaşayan vatandaşlar ise bina deprem dayanıklılık testi için araştırmalara başladı.

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Binalarının depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyenler İBB’ye başvuru gerçekleştirebiliyor.

İBB’nin ücretsiz olarak yaptığı hızlı tarama testi İTÜ ile birlikte geliştirilen hızlı tarama yönteminde binanın verileri toplanarak yapılıyor.

Vatandaşlar hızlı tarama testi için başvurularını binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ sayfası üzerinden gerçekleştirebiliyor.

DEPREM BİNA DAYANIKLILIK TESTİ NASIL YAPTIRILIR?

Bina testi için vatandaşların tercih edebileceği iki seçenek bulunuyor.

* Birincisi 6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında bu işi yapan firmalar var ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği ve internet sitesinde görülebilir. Bu resmi bir işlem, gittiniz 6306 sayılı yasa kapsamında başvurunuzu yaptınız, binanız riskli ise 2 ay içinde binanın boşaltılması, yıkılması ve kendi imkanlarınız veya bir müteahhitle anlaşıp binayı tekrar yapmanız gerekiyor. Bu süreç yapınız riskliyse dönüşü olmayan ama hızlı aksiyon alınan bir süreç.

* İkinci yöntem, vatandaş gayriresmi, kendi binasının durumunu öğrenmek için bir tespit yaptırabilir. Hem Bakanlık hem İMO’dan bu firmaları öğrenebilir ve binalarının durumunu tespit ettirebilirler. Kendileri daha esnek bir yol haritası çizebilir. Burada güçlendirme de değerlendirilebilir.

BİNA DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NE KADAR?

Depreme dayanıklılık testi ücretleri de binanın yüksekliği ve özelliğine göre 20 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.