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9 Nisan 2023
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Evin bahçesine bomba atıp, tüfekle ateş ettiler

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali K.nin evinin önüne gelen kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açıp, bahçeye de el yapımı patlayıcı atarak kaçtı.

Patlama sesi üzerine uyanan Cumali K.nin ailesi durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları da etrafa saçılan parçaları toplayarak, inceleme başlattı. Bir süre sonra Cumali K.nin evine gelen yakınları taşkınlık çıkardı. Polis gruba müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup dağılırken, polis de sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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