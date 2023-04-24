58.5 F
Los Angeles
24 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEvinden cephane çıkan baba tutuklandı, oğlu serbest

Evinden cephane çıkan baba tutuklandı, oğlu serbest

Alaturka Online
Alaturka Online

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Topakkaya beldesinde Orhan A. ile oğlu Mehmet A.’nın yaşadığı eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, 1’i el yapımı, 7 tabanca ve av tüfeği, 31 tabanca şarjörü, 8 tabanca kabzası, 654 mermi, silah yapımında kullanılan malzemeler, Meryem Ana figürlü el çanı ile 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, oğlu Mehmet A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Köpeğe tecavüz eden fırıncı tutuklandı
Sonraki haber
Çorum’da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,474BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States