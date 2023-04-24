Evinden cephane çıkan baba tutuklandı, oğlu serbest

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Topakkaya beldesinde Orhan A. ile oğlu Mehmet A.’nın yaşadığı eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, 1’i el yapımı, 7 tabanca ve av tüfeği, 31 tabanca şarjörü, 8 tabanca kabzası, 654 mermi, silah yapımında kullanılan malzemeler, Meryem Ana figürlü el çanı ile 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, oğlu Mehmet A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)