Evleri ellerinden alındı, bayram zehir oldu

Devlet Su İşleri öncülüğünde yürütülecek proje için, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İzmir’in Beergama İlçesi Ulu Cami Mahallesi’nde 134 adet parsel için acil kamulaştırma kararı alındı.

Antik Selinos Kanalı’nda ıslah ve restorasyon yapılacağı gerekçesi ile Ulu Cami Mahallesi’nde çok sayıda ev ve işyerinin kamulaştırılarak yıkılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, evlerini ve dükkanlarını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, bayramın birinci günü protesto eylemi yaptı.

“RANTINIZ İÇİN EVİMİN YIKILMASINI İSTEMİYORUM”

Tabakhane Köprüsü’nde yapılan eylemde mahalle sakinleri, “Evimi seviyorum, yerimi istiyorum” “Tarihimize, mahallemize dokunma!”, “Biz varsak Selinos Projesi büyüyecektir”, “Söz, yetki, karar mahalleliye” yazılı dövizler taşıdı.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Tırman, “Ben evimi istiyorum, geçmişimi istiyorum, bazı kişilerin rantı için evimin yıkılmasını istemiyorum. Beni destekliyor musunuz” diye seslendi, topluluk alkışlarla destek verdi.

Seda Elkin’in okuduğu basın açıklamasında, “Biz hiçbir şekilde haberimiz olmadan, tepeden inme bir kararla evlerimizin kamulaştırıldığını öğrendik. Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz ve tarihimizi de çok seviyoruz. Mahalle halkı olarak hep birlikte bu duruma itiraz ediyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Acele kamulaştırmayı gerektiren hiçbir şart yok. Ne seferberlik var, ne savaş var, ne de olağanüstü bir durum var. Evlerimizi su basma ihtimalinden bahsediliyor ama su seviyesine baktığımızda evlerimiz ile bahsedilen derenin arasında metrelerce mesafe bulunmaktadır. Biz temel insan hakkı olan; mülkiyet hakkımızın elimizden alınmasına karşı çıkıyoruz” denildi.

“AÇIKLAMA YAPILMADAN EVLERİMİZ GASP EDİLİYOR”

Kanser hastası olduğunu belirten Birsen Girgin ve Sabahattin Girgin evlerinden çıkmak istemediklerini söylediler. Afet Avdan (55), “Ben 1969 yılında bu mahallede doğdum. Babam 1928 yılında burada doğmuş. Benim atalarım mübadelede bu evlere yerleştirilmişler. Burası kurtuluş savaşıdır, tarihtir. Bu sokakları yıkamazsınız, bu evleri yıkmayın “diye konuştu. Mahalleye 18 yaşında gelin geldiğini söyleyen 88 yaşındaki Sabahat Kobi, “Beni 70 senedir yaşadığım evimden çıkarmasınlar” dedi. Reşide Özçiftçi (55), “Burada doğduk, burada yaşıyoruz. Belki evimi yıkmayıp başka bir şeye dönüştürecekler. Bizim malımız, evlerimiz hiçbir açıklama yapılmadan gasp ediliyor. Evlerimizi asla terk etmeyeceğiz” dedi.

“BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI BU HALKI KORUMAYACAK MI?”

Bünyamin Tez (55), AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya seslenerek, “Ulu Cami yanında bir bakkal dükkanım var. 87 yılında açtım ve hala buradan ekmek yiyorum. Bizleri çok mağdur ediyorlar. Ben burada 10 nüfusa bakıyorum. Dükkanımı alıp ne yapacaklar. Bizleri mağdur etmesinler. Hani Bergama Belediye Başkanı nerede? Belediye başkanı bu halkı korumayacak mı? Oy isterken yanımıza gelmedi mi” diye sordu.

“PROJE NASIL OLDU DA EVLERİNİZİN ALINDIĞI BİR NOKTAYA GELDİ?”

Trakya Üniversitesi Öğrenim Üyesi, Miras Koruma Yönetimi Uzmanı Yaşagül Ekinci, koca bir kültür mahallesini yerinden sökmenin doğru olmadığını söyledi. Mahalle sakinleri ev ve işyerlerinden çıkarıldıktan sonra burasının kimlere verileceğini sorgulayan Ekinci şöyle konuştu:

* Ben gerçekten de şu an çok üzgünüm. Bu mahalleli ile birçok kez görüştüm. Evlerine girdik, çayını ayranını içtik.

* Selinos aslında bir rehabilitasyon projesiydi, bir ıslah projesiydi. Çünkü Bergama daha temiz olsun, daha ferah olsun, daha görünür olsundu derdimiz.

* Bu projenin tek sebebi sizlerin istemesiydi. Buradan çöplerin kalkması, kanalizasyonun dereye akmamasını istemenizdi. Temizlenmesini istemenizdi. Bu istek nasıl oldu da döndü dolaştı, sizin evlerinizin alındığı ve size TOKİ’lerin, apartman binalarının teklif edildiği noktaya geldi?

* Dünyanın en güzel, en nadide yerlerinden birisindeyiz. Dünya mirası listesine beş kriterle girilmiş yerlerden birisindeyiz. Böyle bir yerde Bergamalı yaşamayacakta, kamulaştırmayla kimin yaşayacağını, kimin geleceğini bilmediğiniz bir bilinmezle kimler yaşayacak?

* Koca bir kültür mahallesini yerinden sökmek kabul edilebilir bir durum değil.

“PROJE YOK, PLAN YOK, BİLGİLENDİRME YOK”

Vatandaşlara destek veren İYİ Parti Bergama Belediye Meclisi Üyesi Av. Olgu Altuğ, “Bugün bu şartlarda, bu şekilde yapılan kamulaştırmada, kamu yararının ne olduğunu sorgulamak durumundayız” dedi. CHP’li Meclis Üyesi Selim Tok, “Ben yaptım, ben yaparım, ben bitiririm tutumu ile karşı karşıyayız. Proje yok, plan yok, bilgilendirme yok. Burada neye karşı kamulaştırma gerekiyor? Buradaki insanlar ne yapacak” diye sordu. Bergama Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Erol Engel de, “STK’lar olarak proje başladığından bu yana mahalle halkıyla görüşülmesini, ortak karar alınmasını savunduk. Yangından mal kaçırırcasına acele kamulaştırma yapmaya kalkışmak, uzun yıllardır bu mahallede yaşayan insanlara karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Mahallelinin evlerini ellerinden alıp, restore ederek tekrar mahalle sakinlerine geri vermeyeceklerini biliyoruz” dedi.