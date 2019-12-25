Evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana’da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

ekiplerince kurtarıldı.

Su seviyesini bir metreyi bulduğu Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve

itfaiye ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı.

Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü. Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çabaları sürüyor. (AA)