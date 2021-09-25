Evli çiftler aynı sağlık sorunlarını yaşıyorlar

Yeni bir araştırmaya göre birlikte yaşayan çiftlerin benzer sağlık sorunlarına sahip oldukları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’ndeki uzmanlar, 34.000 çift üzerinde yapılan araştırma sonuçlarında çiftlerin kalp sağlığında önemli benzerlikler olduğunu tespit ettiler. Çalışma, partneri obez olan birinin obez olma olasılığının da yüzde 37 daha fazla olduğunu buldu.

Uzmanlar; eğer eşlerinde tansiyon sorunu varsa erkeklerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 45’e kadar daha yükseldiğini ve yine çiftlerden birinde Tip 2 diyabet sorunu varsa diğerinin de bu soruna yakalanma olasılığının yüzde 59’a kadar daha yükseldiğini ortaya çıkardı.

Dr. Naoki Nakaya, “Müdahaleler veya önleyici tedbirler, bireylerden ziyade her iki eşe de yönelikse daha etkili olabilir” dedi.

Nakaya, çiftlerdeki sorunların onları birlikte tedavi edecek kadar benzer olduğunu belirtti. Araştırma sırasında incelenen çiftlerin; sigara ve içki alışkanlıklarının, kilo ve bel ölçülerinin de benzer özelliklere sahip olduğu gözlemlendi. Araştırma; doktorların sadece bir partnere bakarak diğerinin de hangi sağlık risklerine sahip olduğunu anlayabileceğini ortaya koydu.

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