Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girdi. Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece AGİ dahil en düşük asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sendikanın bu teklifi kabul etmediğini söyleyerek masadan kalktı.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL (2.324,71 TL)

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL (2.368,85 TL)

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL (2.401,96 TL)

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL (2.435,07 TL)

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL (2.479,21 TL)

Evli, eşi çalışan 220.68 TL (2.324,71 TL)

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL (2.357,81 TL)

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL (2.390,92 TL)

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL (2.435,07 TL)

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL (2.457,14 TL)

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL (2.479,21 TL)