Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos’a dava açtı

Jeff Bezos’un 25 yıllık evliliğini bitirmesinin yanı sıra siyasi bir tartışmanın da fitilini ateşleyen skandal, yeni bir davayla sürüyor.

Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez’in kardeşi Michael Sanchez, ikilinin çıplak fotoğraflarının ve özel yazışmalarının basına sızdırılması konusunda kendisini suçlayan Bezos’a ve güvenlik ekibine dava açtı.

Kardeşine ihanet ettiği iddialarını reddeden Sanchez, Bezos ve ekibini ‘yanlış bilgi yaymakla’ suçladı. Yazışmaları yayımlayan National Enquirer dergisiyle iletişime geçtiğini yadsımayan Sanchez, bunu kardeşini korumak için yaptığını savundu.

‘Mahkemede yanıt vereceğiz’

Jeff Bezos’un avukatı William Isaacson, müvekkilinin mahkemede yanıt vermeyi seçtiğini belirtti. Lauren Sanchez’in avukatı Terry Bird ise müvekkilinin şu sözlerini aktardı; “Benim gizli bilgilerimi National Enquirer dergisinie verdi, bu derin ve bağışlanamaz bir ihanet.”

Ne olmuştu?

Geçen yıl ocak ayında Jeff Bezos’un Fox TV’nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisine dair çıplak fotoğraflar ve bazı özel yazışmalar basına sızmıştı. Skandal, Bezos’un 25 yıllık evliliğini bitirmesinin yanı sıra ardında siyasi nedenler olup olmadığına dair bir tartışmayı da başlatmıştı.

Donald Trump’a muhalif yayın yapan Washington Post‘un da sahibi olan Bezos, Trump’ın yakın arkadaşı David Pecker’ın CEO’su olduğu American Media Incorporated grubuna bağlı National Enquirer dergisinin kendisini özel olarak hedef seçtiğini savunmuştu.

‘Kardeş, Trump’ın baş destekçisi’

Bezos, derginin müstehcen fotoğraflarını yayımlamak konusunda kendisine şantaj yaptığını da öne sürmüştü.

Konuyla ilgili özel bir soruşturma yürütmesi için Bezos tarafından görevlendirilen güvenlik danışmanı Gavin de Becker, Lauren Sanchez’in erkek kardeşi Michael’ın Trump’ın başdestekçileri arasında yer almadığını, onun yakın çevresine erişimi bulunduğunu, failin o olabileceğinden şüphelendiklerini söylemişti.