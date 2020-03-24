Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler?

Acun Ilcalı’nın yeni projelerinden biri olan ve 18 ünlü Youtuber’ın yarışacağı Exatlon Challenge için geri sayım başladı. Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yapacağı, binlerce takipçisi olan Youtuberlar’ın kıyasıya mücadele edeceği ve zorlu parkurlardan oluşan oyunları ile eğlenceli anlara sahne olacak yeni yarışma ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Peki Exatlon Challenge zaman başlayacak? Exatlon Challenge yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı, yıllardır en fazla izlenen yarışma programı arasında yer alan Survivor’ın ardından yeni bir proje ile geliyor. Exatlon Challenge Türkiye isimli yarışma Netflix’te yayınlanacak ve 18 Youtuber yarışacak. Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon Challenge Türkiye’de Doğan Kabak, Aleyna Şen, Buse Plan, Hayrettin, Uras Benlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Exatlon Challenge’ın tüm yarışmacılarını ve yayın tarihi ile ilgili bilgileri haberimizden görebilirsiniz.

EXATLON CHALLANGE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “Yeni programımız Exatlon Challenge Temmuz ayında Netflix’te. Birçok ülkede başarı sağladığımız Exatlon ile Türkiye’de de yayında olacağımız ve Netflix sevenleri ile buluşacağımız için çok mutluyuz.”

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

REALİTY SHOW TARZINDA OLACAK

Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; “Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik’te çekimlere gidicem. Exatlon Challenge, Survivor’dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9’ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım.” demişti.

İLK TANITIM YAPILDI

Acun Ilıcalı’nın merakla beklenen yeni projesi Exatlon Challenge yarışmasının ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başlayacak olan ve YouTuberlarla çekilen Exatlon Challenge yarışmasının ilk tanıtımı…

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