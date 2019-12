Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen’de!

21 yaşındaki Arjantinli genç yıldız adayı Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Alman kulübü Palacios ile 2025 senesine kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

River Plate forması giyen Palacios’un adı, uzun süredir birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu. Orta sahanın ortasında görev alan genç oyuncu bu sene 14 resmi maçta 1 gol, 1 asist üretti.

Bu transferle Leverkusen’in genç yıldızı Kai Havertz’in transferine kesin gözüyle bakılıyor. 20 yaşındaki Alman oyuncu kendi jenerasyonundaki en önemli potansiyellerden biri olarak gösterilirken Liverpool, Juventus, PSG ve daha birçok dev kulüp oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor.

TRANSFER NEWS

Exequiel Palacios will join the Werkself in January on a five-year deal! pic.twitter.com/H3jZyKFXf7

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 16, 2019