“Ey ahali bunun hesabını sorarlar” – Gün Başlıyor (2 Mart 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İdlib’de şehit verilen askerlerimize ve İktidarın Suriye politikasına değiniyor. Bahar Kalkanı Harekatı’na dair detayları değerlendiren Ataklı, Yunanistan sınır kapısılarına ve adaların sahillerine dayanan mülteciler gerçeğinin perde arkasını gözler önüne serdi. Tele1'e destek olmak için:

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