Eyaletlere 150 Milyon Corona Testi Planı

Başkan Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere hızlı sonuç verebilen 150 milyon adet Corona virüsü testi yollayacağını açıkladı. Trump’ın Beyaz Saray’da beraberinde Başkan Yardımcısı Mike Pence ve yönetimden diğer yetkililerle birlikte açıkladığı plan, eyaletlerde okulların ve ekonomilerin yeniden açılması ve “en savunmasız” nüfus gruplarının desteklenmesini amaçlıyor.

Testlerin büyük oranda okulların yeniden açılması ve huzur evlerinde güvenliğin temini için kullanılacağını ifade eden Başkan Trump, yeni planın uygulamaya girmesiyle birlikte, şu anda zaten icra edilen testlerin sayısının ikiye katlanacağını belirtti. Trump, 50 milyon testin evde bakım hizmeti alanlar dışında huzurevleri, destekli yaşam tesisleri ve ölümcül hastaların bakıldığı tesisler gibi yerlerdeki “en savunmasız” kişilere gönderileceğini kaydetti. 1 milyon civarında testin de çoğunlukla siyahların ve yerli Amerikalılar’ın eğitim gördüğü üniversitelere gideceği bilgisi verildi.

100 milyon testin de “ekonomilerini ve okullarını ellerinden gelen en süratli biçimde ve hemen yeniden açma çabalarını desteklemek” üzere eyaletlere ve bölgelere teslim edileceğini bildiren Trump, “Yönetimimin sağladığı destek, bütün eyaletlerde, ihtiyaç duyan her öğretmenin çok düzenli olarak test olmasına imkan tanıyacak” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ilk aşamada 6 milyon 500 bin testin bu hafta, geri kalan miktarın da gelecek haftalarda yollanacağını belirtti.

Trump’ın açıkladığı hızlı testler, eyalet ve bölge valilerine okulların yeniden açılması ve diğer kritik görevlere destek bağlamında gönderilmek üzere Ağustos ayında ecza firması Abbott’tan satın alınmıştı.

Abbott, Ekim ayına kadar üretim kapasitesini ayda 50 milyona çıkaracağını ve halen “on milyonlarca” test üretebildiğini açıklamıştı. Bu da testlerin eyaletlere ve bölgelere eksiksiz şekilde dağıtımının en az birkaç ayı bulabileceği anlamına geliyor.

Beyaz Saray Gül Bahçesi’ndeki tanıtım sırasında Trump’ın Corona virüsü görev gücünde test çalışmalarından sorumlu olan, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakan Yardımcısı Amiral Brett Giroir, Abbott hızlı testlerin nasıl yapıldığını kendi üzerinde gösterdi. Pamuk çubuğuyla burnundan numune alan Giroir, daha sonra çubuğu bir test solüsyonuna batırdı. Giroir bu yöntemle sonucun 15 dakika içinde belli olacağını söyledi.







Başkan Yardımcısı Mike Pence de testlerin sayısının artmasıyla birlikte Corona virüsü vakalarının da gelecek günlerde artmasının beklendiğini söyledi.

Beyaz Saray’daki programda Corona virüsü görev gücü üyeleri Dr. Anthony Fauci, Dr. Deborah Birx ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Robert Redfield yer almadı.

ABD halen 7 milyonun üzerinde Corona virüsü vakasıyla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkeler listesinde ilk sırada yer alıyor. ABD’de 200 binin üzerinde kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.