Eylem yasağı kararı tartışmaya neden oldu





Sol Parti Mersin İl Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Kızılay önünde bir eylem yaparak skandalı protesto etti. Sol Parti üyeleri “Hükümet istifa” yazılı pankart da açtı. Eylemden saatler sonra, aralarında Sol Parti İl Başkanı Çağdaş Oğul Arı’nın da bulunduğu 13 kişi evlerinden gözaltına alındı. Sol Partililer, ifadelerinin alınmasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldı.

Halkevleri üyeleri ise daha basın açıklaması yapamadan gözaltına alınmıştı. Her iki kurum da bu uygulamayı protesto etmek için basın açıklaması yapma kararı aldı. Basın açıklamasının sosyal medyada ilan edilmesinin ardından Mersin Valiliği, şehirde depremle ilgili eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı aldı. Valiliğin yasak kararı, eylemden birkaç dakika önce sözlü olarak tebliğ edilince tartışmalar yaşandı. Aralarında Halkevleri Mersin Şube Başkanı Aycan Özkan’ın da olduğu 7 kişi, geceyi emniyette geçirdikten sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

BASIN AÇIKLAMASI İÇİN TOPLANDILAR

Sol Parti Mersin İl Başkanlığı ve Mersin Halkevleri üyeleri, gözaltı uygulamalarını protesto etmek için Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması yapma kararı aldı. Sol Parti, Halkevleri ve destekçi kurumların temsilcileri basın açıklamasının yapılacağı Özgür Çocuk Parkına geldiğinde, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından önleri kesildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, Mersin Valiliğince 15 gün süreyle depremle ilgili tüm etkinlik ve eylemlerin yasaklandığını sözlü olarak tebliğ etti. Bunun üzerine kurum temsilcileri, valiliğin sitesinde resmi bir duyuru olmadığını, kendilerine de tebligat yapılmadığını belirterek resmi evrakı görmek istediklerini söyledi. Ancak polis yetkilisi, evrakın kendisinde olmadığını, daha sonra kurumlara tebliğ edebileceklerini söyledi.

SLOGAN ATILMASINA POLİS ENGELİ

Sol Parti Mersin İl Başkanı Çağdaş Oğul Arı ile Halkevleri Başkanı Aycan Özkan, resmi tebligat kendilerine ulaşmadan Özgür Çocuk Parkı’ndan ayrılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine göstericiler yarım saat süreyle tebligatın gelmesini beklerken, polis ekipleri de gösterici grubun etrafını sardı. Bu sırada göstericilerin slogan atması polis anonsuyla engellendi, grupla polis arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

YAZILI TEBLİGAT OKUNDU

Yarım saatlik bekleyişin ardından Mersin Valiliği’nin yasak kararı yazılı olarak getirildi ve polis amiri tarafından okundu. Polisin okuduğu bildiride, depremle ilgili eylemlerden sosyal medyadan haberdar olunduğu, eylem yapacak vatandaşlar ile başka vatandaşların karşı karşıya gelebileceği, provokasyon ihtimali olduğu, bu nedenle depremle ilgili tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı ifadeleri yer aldı.

Sol Parti ve Halkevleri temsilcileri de, basın açıklaması için belirlenen yere belirlenen saatten önce geldiklerini, siyasi parti olarak yapmak istedikleri eylemin polis tarafından engellendiğini, bir süre sonra valiliğin yazısının polis tarafından okunduğunu tutanak altına aldılar.

Gelişme üzerine grup basın açıklamasını yapamadan Özgür Çocuk Parkı’ndan ayrıldı.