Eylem Yıldız’a tehdit suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası aldı

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman’dan boşanan Eylem Yıldız, boşanma davasında lehine tanıklık yapmayan eski arkadaşı adliye personeli Ayşe Tufan’nın iş yerini basarak ‘Seni öldürürüm’ şeklinde tehdit ettiği iddiasıyla 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İbrahim Toraman’dan boşanan Eylem Yıldız, boşanma aşamasındayken eşiyle baş başa yemek yiyen eski arkadaşı Ayşe Tufan’ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki hafta görülen davaya sanık Eylem Yıldız’ı avukatı temsil ederken, şikayetçi Ayşe Tufan hazır bulundu. Hakim, uzlaştırma bürosuna gönderilen dava dosyasında sanık Eylem Yıldız’ın Almanya’da ikamet ettiği için uzlaşmanın sağlanamadığını belirtti.

“MAĞDURUM”

Şikayetinin devam ettiğini belirten Ayşe Tufan, “Ben adliye çalışanıyım. Bu olay nedeniyle başıma gelmeyen kalmadı. Disiplin soruşturmasına maruz kaldım. Mağdur oldum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

ADLİYEDE HESAP SORDU

Eylem Yıldız’ın avukatı ise Eylem Yıldız’ın İbrahim Toraman ile boşanma davası döneminde tanık listesi verilmemişken şikayetçi ile eşinin bir televizyon programında yemek yerken görüntülerini gördüğünü belirtti. Bu konuyu sormak için şikayetçinin çalıştığı adliyedeki ofisine giden Eylem Yıldız’ın güvenlik tarafından ofisten çıkarıldığını belirten avukat tarafların yarım saat sonra Etiler’de bir klinikte karşılaştığını söyledi. Şikayetçi Ayşe T.’nin ‘Beni arkadaşlarıma rezil ettin’ diyerek saldırdığını belirten avukat tarafların birbirinden şikayetçi olduğunu hatırlattı.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Davada dinlenen tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini belirten Yıldız’ın avukatı, çıkan tartışma ve kavgada müvekkiline isnat edilen suçlarda tasarlama unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatını istedi.

ÖNCE HAPİS SONRA PARA CEZASI

Mahkeme sanık Eylem Yıldız’ın tehdit suçunu işlediğini belirterek 6 ay hapis cezası verdi. İyi hal indiriminde bulunan mahkeme cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Hapis cezasını da 4 bin 500 TL adli para cezasına çeviren mahkeme, Eylem Yıldız’ın para cezanı birer ay arayla 5 ayrı taksitte ödemesine hükmetti.

PARA CEZASINI ÖDEMEZSE KAMU YARARINA BİR İŞTE ÇALIŞACAK

Mahkeme adli para cezasının ödenmemesi halinde savcılık kararıyla ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek sanığın iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılacağının ihtarının yapılmasına karar verdi.

ERTELENEN CEZASI İÇİN İHBAR YAPILACAK

Mahkeme ayrıca Eylem Yıldız’ın başka bir suçtan aldığı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilen cezası ile ilgili mahkemeye ihbarda bulunmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Eylem Yıldız’ın şikayetçi Ayşe Tufan ile arkadaş oldukları, eski futbolcu İbrahim Toraman ile boşanma davasının bulunduğu belirtildi. Eylem Yıldız’ın Ayşe Tufan’dan boşanma davası için tanıklık yapmasını istediği, ancak olumsuz yanıt aldığının yer aldığı iddianamede, 26 Nisan 2016’da sanığın adliyeye geldiği belirtildi. Ayşe Tufan’ın ofisine giden Eylem Yıldız’ın, “O…., Onun lehine tanıklık yaparsan seni öldürürüm” diyerek tehdit suçunu işlediği iddianamede belirtildi.