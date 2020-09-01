Eylül 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) – Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul oturumları eylül ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Eylül

– ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanması talebi Manhattan'daki mahkemede tartışılacak.

– Kırgızistan'da eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Kovid-19 nedeniyle sadece ilkokul öğrencileri ders başı yapacak.

2 Eylül

– İtalya'da 77. Venedik Film Festivali başlayacak.

4 Eylül

– ABD'nin başkenti Washington'da Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa ilişkin toplantı düzenlenecek.

– Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak genel seçimler dolayısıyla siyasi partilerin seçim kampanyası başlayacak.

5 Eylül

– Arnavutluk'ta Rahibe Teresa'nın Azize İlan Edilmesi Günü kutlanacak.

8 Eylül

– Kuzey Makedonya'da bağımsızlık günü kutlanacak.

– ABD Senatosu oturumlara başlayacak.

10 Eylül

– ABD'de Kovid-19 salgını endişesi altında New York'ta okullar açılacak.

– 4 Eylül'de anaokullarının ve 7 Eylül'den itibaren ise diğer okulların açılacağı İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğretmenler, ülke genelinde greve gidecek.

11 Eylül

– ABD'de 11 Eylül terör saldırılarını anma töreni düzenlenecek.

– Kovid-19 salgını nedeniyle New York eyaletinde süren "acil durum" emri sona erecek.

– Brüksel'de Avro Grubu Toplantısı düzenlenecek.

– İspanya'da başta Barselona şehri olmak üzere Katalonya Millli Günü (Diada) dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

12 Eylül

– İtalya'da 77. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan" ve diğer ödüller sahiplerini bulacak.

– İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2021-2021 sezonu başlayacak.

15 Eylül

– BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevi devralacak.

– ABD Başkanı Trump'ın, ABD'li bir firmaya satılması için Çinli teknoloji şirketi TikTok'a tanıdığı süre sona erecek.

16 Eylül

– İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğrenciler, üç gün sürecek ders bırakma eylemi yapacak.

20 Eylül

– ABD Başkanı Trump, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumlarının ilk gününde konuşma yapacak.

– İtalya'da iki gün sürecek çift kanatlı parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanat Temsilciler Meclisindeki parlamenter sayısını azaltmayı öngören anayasa değişikliği referandumu yapılacak.

– Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği düzenlenecek.

21 Eylül

– Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak.

22 Eylül

– Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumları başlayacak.

– Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

24 Eylül

– Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

– Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak.

25 Eylül

– Brüksel'de AB Rekabet Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

28 Eylül

– Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.

29 Eylül

– ABD Başkan adayları Trump ve Biden ilk kez canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşacak.

29 Eylül

– Arnavutluk'ta Ulusal Kültürel Miras Günü kutlanacak.