Eylül İstihdam Artışı Beklentilerin Altında  

Amerika’da Eylül ayında istihdam yalnızca 194 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Bu veri, pek çok şirketin milyonlarca açık işi doldurmakta zorlandığı bir dönemde, pandeminin ekonomi üzerinde kontrolu elinde tuttuğunun kanıtı olarak yorumlanıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Cuma günü yayınladığı rapor, aynı zamanda işsizlik oranının geçen aydan bu yana yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e düştüğünü ortaya koydu. İşsizlik oranının azalması daha çok kişinin iş bulduğunu gösteriyor. Ancak bu durum aynı zamanda Eylül ayında iş arayanların sayısında 180 binlik azalma olmasından da kaynaklanıyor ve bu kişilerin işsiz sayılmadığı anlamına geliyor.

Bir önceki ay 235 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 366 bine revize edildi.

Bu aynı zamanda işverenlerin çalışanları fiilen işten çıkarttığı Aralık ayından bu yana en düşük seviye oldu.





Başkan Joe Biden, Cuma günü hayal kırıklığı yaratan istihdam raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada

işe alımlarda yaşanan düşük artışa rağmen yönetiminin “gerçek ilerleme” kaydettiğini vurguladı.

Biden, işsizlik oranında yaşanan düşüşe atıfta bulunarak, bunu göreve geldiği zamana göre “önemli bir gelişme” ve ekonomik “iyileşmenin COVID pandemisi karşısında bile ilerlediğinin” bir işareti olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçiler, Eylül ayında beklentilerin altında kalan bu 194 binlik istihdam artışını, Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketinin söz verildiği gibi hayata geçirilmediğinin kanıtı olarak görüyor.

Biden, “İşler arttı, ücretler yükseldi, işsizlik azaldı. Bu bir ilerlemedir” diyerek bunun aksini savundu.

Demokratlar söz konusu raporu, altyapı, okul, çocuk bakımı, aile izni ve sağlık hizmetlerine yardımcı olacak trilyonlarca dolarlık vergi ve harcama programlarının, devam eden büyüme potansiyelini artırmak için gerekli olduğunun kanıtı olarak yorumladılar.

“Belki yeterince hızlı görünmüyor” diyen Biden, “Daha hızlı olmasını görmek istiyorum ve daha hızlı hale de getireceğiz” diye konuştu.

Yeni COVID-19 enfeksiyonlarının azalması, restoran trafiğinin az da olsa artması ve tüketicilerin harcama yapmaya istekli olmasıyla birlikte, Delta varyantı nedeniyle süregelen Corona virüsü salgınından çıkılmaya başlandığına dair bazı işaretler mevcut. Ancak Eylül ayı başladığında yeni vaka sayıları hala yüksekti. İşverenler hala işçi bulmakta zorlanıyor çünkü pandemi sırasında işini kaybeden birçok kişi henüz tekrar iş aramaya başlamadı.

Tedarik zinciri darboğazının daha da kötüleşmesi fabrikaları yavaşlattı, inşaatları kısıtladı ve rafların boşalmasına neden oldu. Sözkonusu açık, enflasyonu otuz yılın en yüksek seviyelerine çıkardı.

Birçok ekonomist, Corona virüsü salgını daha da azaldıkça, Amerikalılar seyahat etmeye, dışarıda yemek yemeye ve sinemaya gitmeye devam ettikçe daha fazla kişinin iş gücüne yeniden katılmasını ve işe alımların güçlenmesini bekliyor.

Ekonomistler, okulların yeniden açılmasıyla Eylül’ün güçlü bir istihdam artışı sağlamasını ve böylece ebeveynleri, özellikle de çalışan anneleri işlerine geri dönme özgürlüğüne kavuşturmasını bekliyorlardı. Birçok işsizlik yardımı programının 6 Eylül’de sona ermesi potansiyel olarak daha fazla kişiyi iş aramaya teşvik etti. Aslında Delta varyantı yaygınlaşmadan önce, birçok şirket ofislerde çalışmaya geri dönmeyi planlamıştı, bu da hala hareketsiz olan şehir merkezlerini canlandırabilirdi.

Ancak Delta varyantının etkisiyle birçok ofis binası hala boş kalmaya devam ediyor. Bu durum hastalık korkularını da yeniden alevlendirdi. Nüfüs Dairesi’nin yaptığı anket, Corona virüsüne yakalandığı veya hasta olan birine baktığı için çalışmayan kişi sayısının Temmuz ile Eylül başı arasında iki katına çıktığını gösteriyor. Bazı okulların Corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapanması da birçok annenin kalıcı işlerde kalmasını zorlaştırdı.

Cuma günkü rapora göre, bir işi olan veya iş arayan Amerikalılar’ın oranı Eylül ayında yüzde 61,7’denyüzde 61,6’ya düşerek, pandemi öncesi seviye olan yüzde 63,3’ün de altına düştü.

İşgücüne katılımdaki düşüşün tamamı kadınlar arasında yaşandı ve bu da birçok çalışan annenin hala evde çocuklara baktığını gösteriyor. Erkekler içinse işgücüne katılım oranı değişmedi. Tüm gün bakım hizmeti sunan bazı okul sonrası programlar, geçen ay henüz devreye girmemişti. O dönem bir çok aile için çocuk bakımı daha kısıtlu ve maliyetli bir hale gelmişti.