EYT çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT’liler için çalışma başlatıldı

Geçtiğimiz yıllarda sıkça dile getirilen, milyonlarca kişinin beklentisi EYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin.” sözleri ile umutlar sona ermişti. Seçim döneminin yaklaşması ve oy oranlarında büyük düşüsün ardından AKP hükümeti EYT için yeniden çalışmalara başladı. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT’li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaşları üzen bir EYT açıklaması geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmişti ancak seçimin yaklaşması ile birlikte hükümet EYT’lileri yeniden gündemine aldı.

EYT kapısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin.” sözleri ile kapatılmıştı.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretle ilgili beklentisini açıklayan Özhaseki, “Şimdi ben ciddi bir artış olacağını zannediyorum. Bunun yanı sıra insanların beklentisi olan her ne varsa EYT de dahil olmak üzere, o anki ekonomi şartlarını göz önünde bulundurarak bu konuda da birtakım çalışmalar yapılıp, ilgili kurullara sonra da sayın cumhurbaşkanına arz edilir” ifadelerini kullandı.

KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT’li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT’li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

AKP’nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da ilk kez bir çalışmada yer alacak.

Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendirmeye alındı.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

“SÖZLERİNDE DURMADILAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Zaman zaman siyasetçiler de bu konuda konuşuyor. Örneğin en son 2018 yılı seçimlerinden önce siyasi partiler taahhütte bulunmuşlardı. ‘Eğer iktidara gelirsek EYT meselesini çözeceğiz’ diye. Biz de önerge verdik bunun çözülmesiyle ilgili. Aslında 2018 seçimlerinde taahhütte bulunanların bu meseleyi çözmeye güçleri var. Çünkü Meclis çoğunlukları bu siyasi partilerde. Seçimden önce vermiş olduğu sözler, aslında sözde durulmuş olsaydı bu gerçekleşecekti” diye konuştu.

“‘EMEKLİLİKTE MHP’YE TAKILANLAR’, ‘EMEKLİLİKTE HÜKÜMETE TAKILANLAR’ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ”

“Emeklilikte yaşa takılanlar, biz onu bazen ’emeklilikte MHP’ye takılanlar’ bazen de ’emeklilikte hükümete takılanlar’ olarak değiştiriyoruz” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Çünkü seçimden önce söz vermişsiniz, ama seçim gerçekleşmiş, millet size oy vermiş bu taahhütlerinize bakarak, ama maalesef bu gerçekleşmemiş. Biz de CHP olarak toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını biliyoruz ve çözme konusunda da uğraş veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“BUNLAR EYT’NİN, ASGARİ ÜCRETLİNİN, EMEKLİNİN HAKKI”

Ağbaba, şunları söyledi:

* Birkaç örnek vereceğim. Örneğin sadece bir avuç şirkete şimdiye kadar 128 kez vergi affı çıkarılmış. Bu kaynakla bile emeklilikte yaşa takılan insanların meselesini çözmek mümkün.

* Genel Başkanımız da ifade etti; bu iktidar faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödüyor. Sayıştay raporlarını hep beraber gördük. Ülkenin kaynaklarına nasıl çöküldüğünü hep beraber gördük. Bunlar EYT’nin hakkı, asgari ücretlinin hakkı, 1.500 TL emekli maaşına mecbur edilmiş emeklinin hakkı.

“EYT SORUNU İSTENİLİRSE ÇÖZÜLÜR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra Eskişehir Odunpazarı bölgesindeki tarihi Kurşunlu Camii’nde öğlen namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafları ziyaret etti. Mihalıççıklılar Derneği’nde çay içen Karamollaoğlu’na Eskişehir’in meşhur haşhaşlı böreği ikram edildi. EYT Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Kara, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na sorunlarını anlattı, destek isteyerek, sorunlarını anlatan dosya verdi. Kara, EYT sorununun çözülmesiyle birlikte Türkiye’deki işsizlik sorununun da çözüleceğini söyledi.

Karamollaoğlu, “Bu konu süratle ele alınması gereken bir konu. Bu konu ortaya akıl almaz bir mantıkla çıktı. Vatandaşımız o sırada kendi isteğiyle emekliliğe gönülleriyle gitmeleri böylece boşalan kadroların da doldurulması, o kadroları da kendi kadrolarıyla doldurulmaları için bir vesile yapmışlar bunu. Ama arkasından da bunun doğurduğu problemler çok büyük boyutlar kazanmış. Maalesef mağduriyetler artmış, sizler de bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyorsunuz. Buna benzer Türkiye’nin birçok problemi var. Aslında iktidar bu sorunu çözmek istese bunu gündemine alır, haa herkesi tatmin etmeyebilir. Ama bir çözüm ortaya koyar. Şimdi maalesef Türkiye’de bu yapılmıyor” şeklinde konuştu.

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