EYT ile ilgili AKP’den yeni açıklama

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dünya pazarlarında pay sahibi olmaya katkı sağlayacak tüm yatırımların tamamını destekleyeceklerini dile getirdi. Akbaşoğlu, Balıkesir Bandırma’daki Bor Karbür Üretim Tesisi’nin açılmasıyla Türkiye’nin bu alanda önemli bir tesise kavuştuğuna işaret etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme çabalarının da artarak sürdüğünü vurgulayan Akbaşoğlu, Akkuyu Nükleer Santrali’nin bin 200 megavat birinci ünitesinin, daha sonra da diğer ünitelerinin devreye alınmasıyla 4800 megavatlık enerjinin Türkiye’ye kazandırılacağını söyledi.

EYT AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu, bütün felaketlerde vatandaşların her zaman yanında olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

*Bütün yaraları sarma bizim birinci vazifemizdir. Çadır kentlerden konteyner kentlere, oradan kalıcı konutlara dönük bu çabamız artarak devam etmekte, en geç bir yıl içerisinde 319 bin konutun hak sahiplerine teslimi söz konusu olacak.

*Toplamda 650 bin konutu depremzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız.

*EYT hayaldi, gerçek oldu. Bu sene içerisinde 2 milyon 250 binin bu yasadan yararlanma imkanı söz konusu. Martta emeklilik başvurusunu yapan bütün çalışanlarımız 1 Nisan itibarıyla emeklilik maaşını almaya hak kazanacak, hayırlı olsun.

*Togg hayaldi, gerçek oldu ve ön siparişleri alınıyor. Nisanda sahiplerine teslim edilecek. (AA)