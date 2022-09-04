EYT mağdurları haykırdı: Haklarımızı istiyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, mağduriyetlerini bir kez daha dile getirmek için Kadıköy meydanında toplanarak eylem yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Özüpak “Tek formülümüz, formülsüz EYT. 1999 öncesi haklarımız neyse onu istiyoruz.” dedi.

Hakan KAYA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu’nun çağrısıyla EYT‘liler, mağduriyetlerinin 23’üncü yılında İstanbul Kadıköy meydanında toplandı. Çok sayıda EYT mağdurları sık sık, “Formül değil hak istiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “EYT sandıkta hesap soracak” sloganları attı.

“MAĞDURİYETİMİZİN ÜZERİNDEN 23 YIL GEÇTİ”

“İktidarı muhalefet, muhalefeti de iktidar yapacak güçteyiz” yazılı pankartın önünde açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Özüpak, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda kısaca EYT olarak bilinen, emeklilikte yaşa takılanları mağduriyetine sebep olan yasanın kabulünden bu yana 23 yıl geçti.

8 Eylül 1999 yılında çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanması, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ortaya çıkarmıştır. Mevcut emeklilik şartları kazanılmış haklarımız iken, üçüncü bir şart olarak eklenen yaş şartının geçmişe uygulanması adaletsiz, eşitlik ilkesine aykırı, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı bir şekilde düzenlenmiştir.”

“ASLA YILMAYACAĞIZ”

Özüpak, “EYT meselesi gündeme geldiğinde, ‘erken emeklilik istiyorlar’, ‘boş işler’, ‘bütçeye yük’, ‘çift dikiş’ söylemleriyle karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Asla yılmadık. Asla yılmayacağız. Bu asılsız suçlamalarla yaftalandığımız günlerde bizlerin hayalini kuramayacağı bol sıfırlı maaşlarla, 5-10 dikiş atarak maaş alan bürokratların varlığı ortaya çıktığında canımızın ne kadar yandığını tarif bile edemeyiz.” dedi.

“ÖTELENMİŞ HAKLARIMIZDAN BAŞKA BİR ŞEY TALEP ETMİYORUZ”

Yaklaşan seçim sürecine dikkat çeken Özüpak, “Yine bir seçim arifesindeyiz. Yine bir sürü vaatler havada uçuşuyor. Ey 2023 genel seçimleri sen nelere kadirsin. İktidara talip olan muhalefet partilerinin EYT konusunda vaat vermesini anlıyoruz da, kısa süre önce çözümü sürdürülemez bulunan ve şu anda iktidar olanların EYT çözümü için vaat vermelerini, ‘üzerinde çalışıyoruz’ demelerini ve takvim veriyor olmalarını da anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda iktidarsınız, üstelik de 20 yıldır devam eden iktidarsınız. Neden çözüm için vaat veriyorsunuz? Neden takvim sunuyorsunuz?

Mağduriyet ortada ve 4 gün sonra 23. yıl dönümümüzü tamamlıyoruz. Bizlerin talebi ve çözüm isteği ise çok net. Üzerinde aylarca çalışma yapmayı, araştırma komisyonları kurmayı gerektiren bir durum yok ortada. Tüm EYT’liler olarak, çalışma haklarımıza başladığımızda tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş haklarımızdan başka bir şey talep etmiyoruz.” diye konuştu.

“LÜTUF, SADAKA İSTEMİYORUZ”

Özüpak, EYT’lilerin devletin bütçesine yük olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Biz lütuf, sadaka asla istemiyoruz. Yeni mağduriyetler oluşmaması için bu yüzden çözümün de formülsüz olmasını istiyoruz. ‘Masamızda tek formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız.’ Söylemlerini gerçekten anlamakta zorlanıyoruz.

Neyin formülü? ‘Tek formül’ derken kastınız nedir? Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? ‘Vatandaşım mağdur edilmiş, bir an evvel çözmek gerek’ demek yerine oy kaygısında olup, biz yaptık olduyla yeni mağduriyetler mi, yoksa seçim vaadiyle mi yol alacaksınız?”

“TEK FORMÜLÜMÜZ, FORMÜLSÜZ EYT”

1999 öncesi hakların geri verilmesini isteyen Özüpak sözlerini şöyle noktaladı:

“İster istemez, EYT meselesinin yeni bir seçim malzemesi yapılmak istendiği yönünde düşüncelere itiyor bizi. Bu artık bizim asla kabul etmediğimiz, etmeyeceğimiz bir yaklaşım tarzıdır. Kaynakların doğru yerde kullanılmamış olması ve bugüne kadar yapılan yanlış ekonomik tercihlerin bedeli emeklilikte yaşa takılanlara ödetilemez.

Kitlemizle birlikte, formülsüz EYT, ABO, staj, intibak mağduriyetimizin çözülmesi için, iktidarı, muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak 20 milyon ailemizle birlikte demokratik hakkımızın gereği neyse 2023 seçimlerinde yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tek formülümüz, formülsüz EYT. Bin bir türlü formüller üretmeye gerek yok.

1999 öncesi haklarımız neyse onu istiyoruz. Aylık bağlanma oranlarının düzeltilmesiyle insanca yaşayabileceğimiz maaşımızı istiyoruz. Staj mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Anayasal hakkımız olan ne varsa, bir emekçi olarak, bir işçi olarak sonuç alana kadar haklarımızdan feragat etmeyeceğimizi biliyoruz.”

İKTİDARIN ÇÖZÜM FORMÜLÜNE GÖNDERME

Eylemde iktidarın EYT üzerinde çözüm formüllerine de göndermede bulunuldu. Beyaz önlük giymiş bir kişi kara tahtaya yazılı formül üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı: “Tek bilinmeyenli EYT problemini çok bilinmeyenli EYT problemi haline getirdim. 10 tane kombinasyon kurdum çıkamıyorum bu işin içinden. Çözüm yok, sürdürülebilir değil bu.”

Kimyager görünümlü biri ise masaya konulan deney tüpleriyle deney yaptı. Farklı renkteki tüplerde bulunan EYT, ABO, staj, intibak, GSS’yi karıştırıldığı deneyde kimyager görümlü kişi, “Hepsini karıştırdım ama bir sonuca ulaşamadım. İşin içinden çıkamıyorum ki. Olmuyor, formül mormül yok” dedi.