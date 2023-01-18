EYT’de staj ve çıraklık mağdurlarına kötü haber





Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenleme sonrası yaklaşık 2.5 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in “Onlar mağdur değildir” dediği stajyer ve çıraklar bilfiil çalıştıkları günlerin prim günlerine sayılmasını istiyor.

Çıraklık ve staj başlangıcının emeklilik için esas alınmasını içeren kanun teklifinin Meclis gündemine alınması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut

SGK kanunda değişiklik teklifi komisyonda ele alınmayınca doğrudan genel kurul gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Çırak veya stajyer öğrenci olarak fiilen çalışma yaşamında yer alan milyonlarca yurttaşımız, ilk işe başlama tarihlerinin hizmet ve sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini bekliyor. Milyonların haklı talebini ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan bu Gazi Meclis’in üyeleri olarak yerine getirmek zorundayız” dedi. Yaşanan mağduriyeti ve çözüm önerilerini sıralayan Barut, şöyle konuştu:

MİLYONLARCA MAĞDUR VAR…

– Ne yazık ki ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeden kaynaklı, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışan kişilerin çalışmaya başladığı tarih sigortalılık başlangıcı olarak kabul ediliyor ama bu hakları sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutuluyor. Bu da büyük bir eşitsizliğe ve mağduriyete neden oluyor.

– Bu gerçek buz gibi ortadayken, Bakan Vedat Bilgin hiç çekinmeden, “Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Milletin parasını ve imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız” diyebiliyor. Milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantiyeye peşkeş çekenler utanmıyor mu? Milyonlarca mağdura hakaret edeceğinize kanayan yaraya çözüm bulun.

EMEKLİ OLAMIYORLAR

Çırak ya da stajyer olarak çalışma hayatına adım atılan tarihin uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmasını isteyen Barut, “Ülkemizde aday çırak ve stajyer olarak bugün çalışma yaşamında olan yaklaşık 1.5 milyondan fazla kişi bulunmaktadır. Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmemesi, stajyer ve çırakların emeklilik hakkının ertelenmesine hatta emekli olamamasına neden oluyor” dedi.

ABO HAKSIZLIĞI VAR

EYT’lilerle ilgili düzenlemenin eksikleri ve aylık bağlanma oranlarıyla ilgili de haksızlıklar olduğunu kaydeden Barut, şöyle devam etti:

– Düzenlemede emeklilerimizin Aylık Bağlama Oranları (ABO) ile ilgili hakları da verilmeli, mağduriyet bitirilmelidir. 2000 yılı öncesinde yüzde 60 olan ABO, maalesef daha sonra yüzde 39 ve daha altına indirildi. Bu nedenle büyük bir mağduriyet ve haksızlık var. Baştan aşağıya emeklilik sistemimizin yenilenmesi, haksızlığın giderilmesi şart. Aynı şartları taşıyarak ve aynı yükü çekerek emekli olan insanlarımızın maaşları arasında böylesine büyük fark olmamalı.