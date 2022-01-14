‘EYT’liler, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyor’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; Beyoğlu Şişhane meydanında emekli dernekleri ve EYT’li vatandaşlarla birlikte basın açıklaması düzenledi.

Sozcu.com.tr

Beyoğlu Şişhane meydanında saat 14.00’da gerçekleşen basın açıklamsında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Emeklilikte yaşa takılanlar, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor.” dedi.

1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe arttırıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu, “Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi.” ifadelerini kullandı.

“EYT’LİLERE AKP VE MHP ENGELİ”

“Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar.” diyen Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.” dedi.

‘İKTİDARIN KURDUĞU BU DÜZENDE 5 MİLYON VATANDAŞ YOK SAYILIYOR’

İktidarın EYT mağdurlarına “Daha gençsin, emekli olamazsın” dediğini, işverenler ise “Sen yaşlısın, sana iş veremem” diyerek iş vermediğini belirten Kaftancıoğlu, “İktidarın kurduğu bu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor.” ifadesini kullandı.

2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçinin, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Kaftancıoğlu, “Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT’lileri “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor.”dedi.

“FAİZ LOBİLERİNE HER AY 2 MİLYAR 271 MİLYON FAİZ ÖDENİYOR”

Kaftancıoğlu, “Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor! 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor.” diye konuştu.

GEÇMİŞE DÖNÜK HAKLAR VERİLECEK…

Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekliler ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için yapacakları düzenlemeler ile ilgili şu bilgileri verdi;

EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz.

En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz.

Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız.

Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘’İntibak Yasası”nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz.

Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkıa sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz!

İlginizi Çekebilir CHP, EYT’liler için alanlara iniyor