EYT’lilere emekli maaşları ne zaman verilecek? Erdoğan yine net tarih açıklamadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

* (CHP’nin ‘Yeter söz milletin’ sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

* (Altılı masa) Onlar, ipleri altısının, hatta HDP’yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir.

* (Altılı masa) Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.

“YENİDEN ADAYLIK ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL BULUNMUYOR”

* Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız.

* Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu ‘suyu bulandırma’ çabalarıdır.

* Cumhur İttifakı’nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.

EYT VE KONUT FİNANSMANI MESELESİ

* Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.

* (Konut finansmanı) İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

“İSLAM KARŞITI EYLEMLERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ”

* Avrupa’da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.

* İsveç’ten, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar bekliyoruz. İsveç’in ve Finlandiya’nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz.

* (Ukrayna’ya) Tankların gönderilmesi ‘bir çözüm unsurudur’ diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor.

* (Yunanistan) Güvenliğimize yönelik eylemlere karşı elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Gerek hukuki gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceğiz. (AA)