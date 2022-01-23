Eyüpspor-Bursaspor maçına kar engeli!

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor – Bursaspor maçında olumsuz hava şartları karşılaşmaya engel oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor – Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.

Hakem Direnç Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın 17. dakikasında iki takım teknik direktörleri ile kısa bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakaya tatil edildi.

Ev sahibi takımın 2. dakikada attığı golle 1-0 üstün sürdürdüğü karşılaşma 24 Ocak Pazartesi günü (Yarın) saat 19:00’a ertelendi.