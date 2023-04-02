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2 Nisan 2023
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Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda korku dolu anlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 20.30 sıralarında yaşandı. Saat 20.05’de Eyüpsultan’dan Kadıköy’e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa’yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu.

Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.

Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi’ne doğru seyrine devam etti. (DHA)

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