Ezdiği köpeğin fotoğraflarını paylaşarak reklam yaptı

Konya’da ajans sahibi Emrah Yılmaz, aracıyla seyir halindeyken bir köpeğe çarptı.

Ölen köpeğin fotoğraflarını sahibi olduğu reklam ajansının sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, sigorta şirketinin reklamını yapmayı da ihmal etmedi.

Yılmaz, paylaşımında köpeğin yola koşması ile çarpmam arasında geçen sürenin saniyenin onda biri olduğunu belirterek, “Verilmiş sadakamız varmış. Neyseki Turanlı Sigorta var” ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Emrah Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir başka paylaşımla üzüntü duyduğunu ve yanlış anlaşıldığını anlattı.

‘İŞKOLİK’ SAVUNMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

“Olayın şoku ve işkoliklikle o an düşünemeden reklamcısı olduğum firmayı etiketleyerek böyle bir fotoğrafı paylaştım’ diyen Yılmaz, “Bu iş benim ekmek teknem, rızkım, hayatımın bir parçası. Bakınız ben hayatınız boyunca görebileceğiniz en işkolik adamımdır belki de. O an ağır yaralı bile olsam ve öleceğimi de bilsem kanımın son damlasına kadar son saniye de olsa işimi yaparım. Son 10 dakikam kalsa acaba 10 dakika içinde hangi müşterimin reklamını yapabilirim diye düşünür ve işimi yapmaya çalışırım. Ben bütün hayatımı insanlara ve yaratılmışlara fayda sağlamak üzere yaşayan bir adamım. Oturduğum sitede ne kadar kedi varsa, hepsi benim evimin bahçesinden çıkmaz” paylaşımında bulundu.