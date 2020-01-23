Ezgi Mola, ‘Eğer beni seviyorsan’ dedi ve…

Bir seneyi aşkın bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturacağı konuşulan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü.

Eğlenceli kişiliğini çektiği sosyal medya paylaşımları ile ortaya koyan Ezgi Mola, zaman zaman sevgilisi Mustafa Aksakallı ile çektiği videoları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi zaman sevgilisini korkuturken gördüğümüz Mola, bu defa onun sırtına bindi ve yine eğlenceli bir videoya imza attı. Sevgilisine ‘Eğer beni seviyorsan sırtında taşırsın’ diyen Mola, o anları kayıt altına aldı ve takipçileriyle paylaştı.