Ezgjan Alioski’den Jorge Jesus’a mesaj!

Ne milli takıma giden oyuncular nedeniyle kadronun eksik olması, ne de soğuk ve yağmurlu hava… Beşiktaş derbisinin ilk provasında Sarı-Lacivertliler futbolcuları hiçbir şey durduramadı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman tam anlamıyla kıran kırana geçti. Dar alanda oynanan çift kale maç, resmi karşılaşmaları aratmadı. İkili mücadeleler sert geçti, futbolcular çamur içinde kaldı. Derbi öncesi oyuncularının hırsı, Jesus’u fazlasıyla mutlu etti.

VALENCIA AYRI ÇALIŞTI

Sarı-Lacivertliler’de Slovenya Milli Takımı’ndan dönen Miha Zajc, dün arkadaşlarına katıldı. Enner Valencia, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. King, Batshuayi ve Oosterwolde’nin ise tedavilerine devam edildi. Beşiktaş hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek olan Fenerbahçe’de milli takıma giden Türk oyuncuların yanı sıra Szalai’nin çalışmada yer alması bekleniyor.

SZALAI FORMDA DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı, bu sezon sadece Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyememişti. Szalai, SarıLacivertliler’de olduğu gibi Macaristan Milli Takımı’nda da vazgeçilmez konumda. 24 yaşındaki stoper, Estonya ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında 90 dakika görev yapmıştı. Szalai, ülkesinin EURO 2024 Elemeleri G Grubu’ndaki ilk mücadelesi olan ve 3-0 galip gelinen Bulgaristan karşılaşmasında da çok iyi bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu, 96 isabetli pas ile bu alanda açık ara sahanın en iyisi olurken, 6 hava topunun 5’ini kazandı.

LINCOLN: ŞU ANDA HER ŞEY YOLUNDA

Lincoln, Sevilla maçında dizinden sakatlanmış ve bağlarının koptuğu tespit edilmişti. Brezilyalı futbolcu, önceki gün Portekiz’de dünyaca ünlü yıldızların doktoru olan Noronha’ya ameliyat olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, operasyonun çok iyi geçtiğini söyleyerek, “Şu anda her şey yolunda. Hocam Jorge Jesus ameliyata girmeden önce arayıp moral verdi. Fenerbahçeli yetkililer de sürekli benden ve doktorumdan bilgi aldı, durumumu yakından takip etti. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

ALIOSKI’DEN JORGE JESUS’A MESAJ

Fenerbahçe, sezon başında sol beke Ezgjan Alioski’yi transfer etti. Ancak Makedon oyuncu bir türlü Jorge Jesus’un gözüne giremedi. Ferdi Kadıoğlu ve Lincoln, savunmanın solunda daha çok görev yaptı. Ocak ayında ise sol beke Parma’dan Jayden Oosterwolde transfer edildi, Alioski tamamen rotasyon dışında kaldı. Ancak önce Lincoln, ardından Oosterwolde’nin peş peşe sakatlanmasıyla savunmanın solunda yine kriz başladı. Ferdi Kadıoğlu, ilk seçenek gibi görünse de Ezgjan Alioski, Makedonya Milli Takımı’ndaki performansıyla Jorge Jesus’a adeta mesaj gönderdi.

GÖZ DOLDURDU

31 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Malta’yı 2-1 yendiği karşılaşmada 78 dakika sahada kalda. Bu süre içerisinde 91’le en fazla topla buluşan oyuncu olan Alioski, 4 isabetli orta açtı, 3 şut pası verdi, 4 top kaptı ve 12 ikili mücadelenin 6’sını kazandı. Deneyimli sol bek, Faroe Adaları ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık mücadelesinde ise 90 dakika süre aldı ve yine takımının en iyilerinden biri oldu. Alioski, Beşiktaş derbisi öncesi formaya aday olduğunu gösterdi.