Ezher'den Nekbe'nin 72. yılında Filistinlilerin hakkını görmezden gelen uluslararası topluma tepki:

İSTANBUL (AA) – Mısır'daki Ezher Kurumu, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılında uluslararası toplumun Filistin halkının işgal edilmiş toprakları üzerindeki hakkını görmezden gelmesine tepki gösterdi.



Ezher'den Nekbe'nin 72. yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 15 Mayıs. Siyonist işgalcilerin Filistin toprakları üzerinde sözde devletini ilan ettiği Nekbe'nin 72. yılı anılıyor. İsrail, tarihi Filistin topraklarının dörtte üçünden fazlasını işgal etti. Filistinlilerin yüzde 85'i komşu veya bazı yabancı ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bugün, Filistin halkının 72 yıldır işgal altında bulunan toprakları üzerindeki hakkını görmezden gelen, gafil uluslararası toplum için bir utançtır." ifadelerine yer verildi.

Filistin toprakları üzerindeki bu zalim Siyonist işgale son vermenin, hak sahiplerine haklarını iade etmenin ve insanlığa karşı suçları nedeniyle işgalcileri yargılamanın tüm dünyanın sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin davasının tüm Müslümanların kalbinde daima yaşayacağı, ne olursa olsun her türlü işgalin bir gün sona ereceği belirtildi.



"Siyonist işgalciler, silah gücüyle Filistin halkının haklarına ve topraklarına saldırdı. Cezaevlerindeki esirlerin haklarını ihlal etti. Filistinlilere soykırım uygularken, Yahudi yerleşim birimlerini genişletti. İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bile Batı Şeria'nın topraklarını ilhak etmek için kullandı. Bu, Filistin devlerinin topraklarına açıkça saldırıdır." ifadeleri kullanılan açıklamda, ancak bütün bunların o toprakların Arap toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulandı.

– Nekbe'nin 72. yılı



Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.