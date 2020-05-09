Ezher'den uluslararası topluma Filistin davası konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı

İSTANBUL (AA) – Mısır'daki Ezher Kurumu, uluslararası topluma Filistin davası konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'e ait vakıf arazilerine el koyma kararı ve Yahudileştirme faaliyetleri kınandı. Uluslararası topluma Filistin davası konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan ayrıca İsrail'in Filistin halkının hakları, toprakları ve kutsal değerlerine yönelik ihlallerini durdurmak için kesin kararlar almasını istedi.

Filistin'in dini ve tarihi eserleri ile Müslümanlar ve Hristiyanların kutsallarına karşı İsrail'in gerginliği tırmandıran politika ve açık ihlallerinin kesin bir dille reddedildiği belirtilen açıklamada, uluslararası kanunlara yönelik bu ihlallerin tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle meşgul olduğu bir zamanda yapıldığı aktarıldı.

İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 3 Mayıs Pazar günü, Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında buradaki vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı. Proje, Harem-i İbrahim'de engelli Yahudi ziyaretçiler için ayrı bir yol açılması ve asansör inşa edilmesi için El-Halil'deki Filistin topraklarına el konulmasını öngörüyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit de 21 Nisan'da El-Halil'deki Harem-i İbrahim'e ait vakıf arazilerine, "geliştirme ve genişletme projesi" gerekçesiyle "Yahudileştirme" ve "Yahudi yerleşim birimi inşa" planı çerçevesinde el koyma kararını onaylamıştı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınını "bahane ederek" işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni tamamen kontrol altına almaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu.