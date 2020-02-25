F-35 parçaları üreten firmanın işten attığı işçilere DİSK’ten destek!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve diğer emek örgütleri bugün Serbest Bölge’ye giderek eyleme destek verdi.

ANAYASA VE YASALARI AYAKLAR ALTINA ALDILAR

Serbest Bölge’deki meydanda işverene seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

* Burada onurlu bir direniş gerçekleştiren işçi arkadaşlarım Anayasal haklarını kullanıp Birleşik Metal-İş Sendika’mıza üye oldular. İşçilerin bu haklarını kullanmasına işverenin yanıtı Anayasa ve yasaları ayaklar altına almak oldu. Şu ana kadar 94 işçi arkadaşımız sendikalı oldukları için işten atıldı.

*Halen çalışmaya devam eden işçilerin iradesini kıramayan işveren şimdi de işçiler üzerine baskı kurarak, onları sendikadan istifa etmeye zorluyor. Bir yandan da işyerinde çoğunluğun sağlanmaması için muvazaalı olarak işçi sayısını yüksek gösteriyor.

“İŞÇİLERİN HAKLARINA EL UZATMAK SERBEST!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

*Bulunduğumuz serbest bölgede, işverene her türlü yasayı çiğnemek, Anayasayı yok saymak, sendika düşmanlığı yapmak, işçilerin haklarına el uzatmak serbest! İşçilere ise Anayasal hakları bile fiilen yasak. Burası Türkiye’nin düzeninin bir özeti gibi.

*Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler, hem yasal düzenlemeler aracılığıyla, hem de uygulamada ağır bir biçimde ihlal ediliyor. Hemen her şey işçilerin sendikalı olmasını engellemek üzerine kurulmuş.

Her yıl on binlerce işçinin kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atıldığının altını çizen Çerkezoğlu, sendikal haklarını kullanmak isteyen işçilerin baskı, tehdit, hatta şiddet ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

“İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ALINANA KADAR DİRENECEĞİZ”

Çerkezoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi;

*İşverenlere suç işleme serbestliği verilerek, işçiler örgütsüz bırakılarak sadece işyerlerinde değil tüm ülkede işçilerin yarattığı değerlere el konuluyor. İşçiler örgütsüz kılınarak işsizlik sigortası fonu bir işveren fonuna dönüştürülüyor.

*İşçiler örgütsüz kılınarak krizin faturası emekçilere çıkarılıyor, zamlarla ve vergilerle kaynaklar işçilerden alınıp patronlara aktarılıyor, gelir dağılımı işverenler lehine bozuluyor. İşçiler örgütsüz bırakılarak kıdem tazminatı hakkımıza el uzatılmak isteniyor. İşçiler örgütsüz bırakılarak tüm ülkede yağma ve talan düzeninin sürmesi amaçlanıyor.

*İşte bu nedenle burada direnen arkadaşlarım sadece kendi hakları için değil, işçi sınıfının tamamı için ve hatta memleketin geleceği için direniyorlar. Buradaki direniş sadece işten çıkarılan 94 arkadaşımızın meselesi değildir, DİSK’in meselesidir, işçi sınıfının meselesidir ve memleket meselesidir.

*Bu adaletsizliklere karşı direnmek, mücadele etmek haktır. Ve hak olmanın da ötesinde görevdir. Ben haklarına sahip çıkarken aslında Türkiye işçi sınıfı için ve memleket için onurlu görevin sorumluluğunu üstlenen direnişçi arkadaşlarımızı bir kez daha selamlıyorum.

*Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar, bizler de onlarla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız. Bedeli ne olursa olsun işçi arkadaşlarımızın talepleri gerçekleşene kadar beraber direneceğiz.

450 İŞÇİ ÇALIŞIYOR 200’Ü SENDİKALI OLDU

Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayinde 450 işçi çalışıyor. İşçilerden 200’ü iki ay önce Birleşik Metal-İş’e üye oldu. E Devlet şifreleri alındığı iddia edilen 94 işçi sendikaya üye oldukları iddiasıyla 14 Şubat’tan itibaren işten tazminatsız olarak atıldığı öğrenildi. İşçiler 12 gündür Serbest Bölge’de eylem yapıyor.