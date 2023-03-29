Fabio Borini’den olay transfer itirafı: 32 yaşındayım, hepsi beni istedi!

Ocak 2021’de bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e gelen Fabio Borini, 2022/23 sezonunda muhteşem bir çıkış yakaladı. Çıktığı 24 resmi maçta 16 gol, 9 asistle oynayan İtalyan yıldız, ara transferde de adından bir hayli söz ettirdi. Süper Lig’den birçok talibi olmasına rağmen takımda kalan 32 yaşındaki oyuncu, TRT Spor’a konuştu ve teklifleri doğruladı.

KARAGÜMRÜK 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de oynadığı son 10 mücadelede 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 10 haftadır mağlup olmayan Pirlo’nun ekibi, lider Galatasaray ve Adana Demirspor’un ardından bu sezonun en uzun süren yenilmezlik serisine imza attı. Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray’ın 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, sarı-kırmızılıların ardından bu sezon en uzun süre kaybetmeye takım Adana Demirspor oldu. Ligin ilk yarısında 11 maçlık seri yakalayan Adana temsilcisi, 12. maçında Beşiktaş’a deplasmanda kaybetmişti.

BAŞAKŞEHİR’DEN PUANI 90+2’DE KURTARDI

Galatasaray ve Adana Demirspor’un ardından bu sezon en uzun süre kaybetmeme serisini yakalayan Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir mücadelesinde 90+2. dakikada Diagne’nin golüyle serisini devam ettirdi. Kırmızı-siyahlıları, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe takip ediyor.

BORINI-DIAGNE İKİLİSİNDEN MAKSİMUM KATKI

Karagümrük’ün golcü isimleri Fabio Borini ve Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir karşısında da gollerini sürdürdü. İlk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan fileleri havalandıran Borini, ligdeki gol sayısını 15’e yükseltirken, Diagne de 90+2. dakikada kaydettiği golle takım arkadaşını yakaladı. Fatih Karagümrük son 10 lig maçında yenilmezken, bu mücadelelerde atılan 26 golün 15’i iki yıldızdan geldi. Bu maçlarda Borini 7 gol atarken, Diagne de 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. Diagne-Borini ikilisinin son 10 lig maçında gol katkısı veremediği tek 90 dakika, 1-1 sona eren Beşiktaş mücadelesi oldu.

“LİGİN EN İYİ HÜCUMCULARIYIZ”

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşını öven Mbaye Diagne, “Borini ile ligin en iyi hücum oyuncularıyız. Hem asist hem gol anlamında ikimiz de iyi katkılar veriyoruz. Fabio da çok önemli bir oyuncu, çok istekli, çok çalışıyor. Ben de öyle. Ligin başında daha da fazla gol atabilirdik ama yeni bir takımdık. Bugünler için çalıştık, bunun da üstüne koyabileceğimizi düşünüyorum. İkimiz de iyi forvetleriz lig için” demişti.

PİRLO KALMASINI İSTEDİ

Karagümrük’ün İtalyan hocası Andrea Pirlo, takımın en önemli isimleri arasında olan Borini’nin transferine karşı çıkmış ve tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istediğini “Borini iyi bir futbolcu. Transfer dönemlerinde bu tarz söylentiler olur. Bu dönemlerde bu çok normal. Biz oyuncumuzdan memnunuz. Takımına sağladığı katkıdan memnunuz. Umarım Borini bizimle kalır.” sözleriyle açıklamıştı.

OLAY TRANSFER İTİRAFI

Bu sezon çıktığı 24 maçta 25 gole katkı sağlayan Fabio Borini’den olay transfer itirafı geldi. Ara transfer döneminde ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’la ciddi şekilde anılan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Karagümrük’te önemli bir çıkışa imza atan Borini, kariyerinde daha önce; Chelsea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona’da forma giydi.

“HEPSİ DURUMUMU SORDU”

“Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımların hepsi durumumu sordu. Ben de 32 yaşındayım ve şartlarımı, kariyerimi düşünmeliyim. Sözleşmem haziran ayında bitiyor, ailemin fikrini alıp geleceğimle ilgili karar vereceğim.”

“TEKLİFLERE AÇIĞIM”

Her teklife açığım. İtalya’ya dönmeyi tabii ki istiyorum ama burada kalmak da istiyorum. Tekliflere açığım, haziranı bekliyorum.

“LİGDE EN BEĞENDİĞİM OYUNCU İRFAN CAN KAHVECİ”

“Beraber oynadığım en iyi hücumcu Drogba’ydı. Ligde en beğendiğim oyuncu, İrfan Can Kahveci.”