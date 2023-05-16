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16 Mayıs 2023
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Fabrika bahçesindeki vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde teknolojik ürünler üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki çalışmada vinç, denge kaybıyla yan yattı. Devrilen vincin altında kalan 3 kişi yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vincin altında kalan Murat Bayraktar’ın öldüğü belirlendi.

İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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