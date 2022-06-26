Fabrika önünde eylem yaptılar: İznik Gölü işgal ediliyor

Bursa ‘da Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü’nün çevresindeki sanayi tesislerinin gölü kirlettiğini ve su çekilmesine neden olduğunu ileri süren Bursa Su Kolektifi, fabrikaların önünde ellerinde, “Ekokırım suç mahalli” yazılı döviz ile eylem yaptı.

Halil ATAŞ

Bursa Su Kolektifi, İznik gölüne kıyısı olan Orhangazi ilçesindeki sanayi tesislerinin önünde, İznik Gölü’ndeki kirliliğe ve su çekilmesine dikkat çekmek için ellerinde “Ekokırım suç mahalli” yazılı döviz ile eylem yaptı. Bursa Su Kolektifi üyeleri, tarım arazilerinin üstüne sanayi tesislerinin inşa edilerek İznik Gölü’nün adeta işgal edildiğini söyledi.

“GÖLÜ KİRLETEN BÜYÜKLÜ KÜÇÜKLÜ TESİSİN YAPIMINA İZİN VERİLDİ”

Gölün çevresindeki fabrikaların önündeki eylemden sonra İznik’te basın açıklaması yapan Bursa Su Kolektifi, şu ifadelere yer verdi;

“İznik Gölü’nün Orhangazi kıyısında gölü kirleten büyüklü küçüklü çok sayıda tesisin yapımına izin verildi. İznik Gölü’nün sorunu kirletilmesi olduğu kadar göl su kotu yüksekliğinin sürekli düşmekte oluşudur. Bunun nedeni basitçe iklim değişikliği diye geçiştirilemez.

Gölden ve gölü besleyen derelerden sürekli artan oranda sanayi ve tarımsal kullanım amaçlı yasal ve yasa dışı su çekimi sürdükçe, yeni sanayi tesislerine, yeni inşa edilen barajla izin verildikçe İznik Gölü su yüksekliği düşmeye devam edecektir.”

“10 MİLYON METREKÜP SU KULLANIM İZNİ”

Açıklamada, “İznik Gölü’nden resmi su kullanım izni bilindiği kadarıyla yılda 10 milyon metreküp gibi devasa miktarla ile Gemlik Gübre başı çekmektedir. Hakkında açılan proje iptali davalara rağmen yapımı süren Meyra Madencilik tesislerine şimdilik yılda 200 bin metreküp su verileceği konusunda DSİ ile yapılmış sözleşme bulunmaktadır” denildi.

“AKP TARAFINDAN ÇIKARILAN ‘AF KANUNU’ İLE DAVALAR DÜŞÜRÜLDÜ”

ABD’li tarım şirketi Cargill’in de eleştirildiği açıklamada, şöyle denildi;

“Doğrudan İznik Gölü’nden su kullanmasa da aslında en çok su kullanan ABD’li tarım tekeli Cargill’in mısır şurubu üretim tesisleridir. Yakın geçmişte Bursa Barosu öncülüğünde hakkında açılan davalarla iki kez Yürütmeyi Durdurma ve bir kez de Kapatma kararı olduğu halde Cargill yalnızca 47 gün kapatılabilmiş ve muz cumhuriyetlerine yaraşır biçimde hakkındaki suçlamalara AKP Hükümeti tarafından çıkarılan bir çeşit af kanunu ile davalar düşürülmüştür.

Cargill yer altı suyu kullanır. Ancak yeraltı su akiferlerinin birbiriyle ve özellikle göl gibi büyük su kütleleriyle bağlantılı olduğu bilimsel gerçektir. Bu nedenle Cargill, İznik Gölü’nden su kullanmıyor demek yanlıştır, yanıltıcıdır. Cargill inşa edildiği yıl ÇED Raporundan yapılan hesaplamayla Orhangazi ilçesi şebeke suyuna bir yılda verilen su miktarı kadar su kullanarak atık suyu Karsak Deresine boşalttığı bilinmektedir. Cargill aradan geçen zamanda kapasitesini kat kat arttırdı dolayısıyla su su kullanım miktarı da aynı oranda arttı.”

DÖKTAŞ FABRİKA ALANI ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLANI EDİLMİŞTİ

Döktaş fabrikası kapasite artışına da tepki gösterilen açıklamada, “Döktaş fabrikası ÇED Kapsam Dışı kararına Bursa Barosu’nun açtığı davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine 8 Haziran’da Cumhurbaşkanı Kararıyla sanayi tesisi içinde onca fabrikadan yalnızca Döktaş’ın arazisi, endüstri bölgesi ilan edildi. Biz BSK olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı ve kanun teklifinin derhal geri çekilmesini, çevreye ekolojiye duyarlı kararlar alınmasını talep ediyoruz” çağrısı yapıldı.

GÖLÜN KİRLETİLMESİYLE OLUŞAN SİYANOBAKTERİ TEHDİDİ

İznik Gölü’nde siyanobakteri görüldüğünü de belirten Bursa Su Kolektifi, açıklamasını şöyle tamamladı;

“İznik Gölü’nde görülen siyanobakteri oluşumuna neden olan aynı müsilajda olduğu gibi sudaki aşırı azot ve fosfordur. Bu maddeler kanalizasyon, tarımsal atık ve tarım ilaç kaynaklı olarak artmaktadır. Bu yıl İznik Gölü’nde aşırı miktarda gözlenen siyonabakteri felaketine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve İznik Belediyesi sorumluluğundaki ilçe kanalizasyon sistemi yetersizliği uzun süredir çözüm beklemektedir. Kurumların ilgisizliği kirliliği ve siyanobakteriyi daha da arttırmaktadır. Biz BSK olarak Belediyelerden soruna acil çözüm bulmasını, kanalizasyon arıtma kapasitesini gelecekteki nüfus durumunu da göz önüne bulundurarak derhal ileri arıtma sistemi inşa etmelerini talep ediyoruz.”

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