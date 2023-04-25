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25 Nisan 2023
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Fabrikada su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ısı sistemleri fabrikasındaki su kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Patlamada işçilerden Yusuf Yener (27), olay yerinde hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle yan fabrikaya sıçrayan malzemelerin düşmesi nedeniyle Emre Altınok (19) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fabrika çalışanlarından Mustafa Mencik, gazetecilere, patlamanın malzeme topladığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın olduğu yerin çok yakınında bulunduğunu belirten Mencik, “Çok güçlü bir patlama sesi duyduk. Etraf toz oldu. Patlamanın etkisiyle arkadaşımız ileriye savrulmuş.” diye konuştu. (AA)

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