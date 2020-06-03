Facebook çalışanlarının isyanına rağmen, Zuckerberg, Trump kararından geri adım atmıyor

ABD’de George Floyd protestoları isyana dönüşürken, Facebook içinde de sosyal medya devinin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e karşı isyan baş gösterdi.

Teskin için çalışanlarla genel bir video konferans düzenleyen Zuckerberg’in ayrıntılı incelemelerden sonra Trump’ın paylaşımlarına müdahale etmeye gerek olmadığında ısrar etmesi, krizin nereye varacağıyla ilgili soru işaretleri yarattı.

Facebook’ta arayüz mühendisi olarak görev yapan Brandon Dail, “Yönetim kadrosunun yanımızda olmadığı çok açık” diye tweetledi.

İş bıraktılar, istifa edenler oldu

Pazartesi sanal iş bırakma eylemi düzenleyen, iç forumlarda ve Twitter’da Zuckerberg’e öfkesini dile getiren Facebook çalışanlarından en az ikisinin istifa ettiği öğrenilirken, salı günü sosyal medya devinin iletişim sorumlusu ve sözcüsü Liz Bourgeois’den şu açıklama geldi:

“Açık ve dürüst tartışma ortamı her zaman Facebook kültürünün bir parçası olmuştur. Mark yıllardır düzenli şekilde yaptığı gibi bugün çalışanlarla açık bir sohbet yaptı, çalışanlara geri bildirimleri için teşekkür etti.”

The Washington Post’a adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan bazı çalışanlar, Zuckerberg’in salı günü düzenlediği sanal şirket toplantısında, Trump’ın paylaşımını aynen yayımlama kararından geri adım atmadığını aktardı.

Facebook’un resmi politikası, ağır şiddete tahrik eden ya da zemin hazırlayan dil kullanımının kaldırılmasını içeriyor.

Ancak Zuckerberg’in Trump’ın paylaşımının bu politikayı ihlal etmediğine dair kararını savunduğu, Trump’ın söylediğinin farklı şekillerde yorumlanabileceğine dair tahlliler yaptığı öğrenildi.

Buna göre CEO, diğer yandan içerik parçalarının üst düzey yöneticilere iletilmesi süreciyle ilgili şeffaflık değerlendirmesi yapacağını ve devlet şiddetiyle ilgili içerik hakkında şirketin ne yapması gerektiğini yeniden değerlendirmeye açabileceğini söyledi.

Ancak önemsiz görülen bu ödünler kızgın çalışanları teskine yetmedi, birçoğu toplantıya katılan siyah sayısının çok az olduğuna da dikkat çekti.

Twitter CEO Jack Dorsey yayın politikası kararlarını yardımcılarına bırakma eğilimi gösterirken, kişisel karar alma yoluna giden Zuckerberg’in son dönemdeki pek çok kararı topa tutuluyor.

Özellikle kullanıcıların özel bilgilerinin Cambridge Analytica şirketiyle paylaşılması skandalı yüzünden Facebook’a güven dibe vururken, Zuckerberg’in geçen yıl Trump’ın sıkı muhalifi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi sarhoş gösterir şekilde manipüle edilmiş videoyu yayından kaldırmaması ve siyasi reklamlar için doğruluk teyidi sürecinin işletilmemesi çağrısı yapması da tepki toplamıştı.

Son olarak Zuckerberg’in ABD Başkanı’nın George Floyd’un polisin ırkçı şiddetine kurban gitmesini protesto edenlerin katline yeşil ışık olarak yorumlanabilecek paylaşımıyla ilgili üç maymunu oynaması karşısında bazı Facebook çalışanları tepkilerini kamuoyuna duyurmuştu.

“Mark hatalı ve fikrini değiştirmek için sesimi mümkün olduğunca yükselteceğim” diyen Facebook’un Haber Kaynağı bölümün ürün müdürü Ryan Freitas, şirket içi değişim için kendisi gibi düşünen 50’den fazla kişiyi örgütlediğinden söz etmişti.

Facebook Portal’ın yöneticilerinden Andrew Crow ise “Şiddeti körüklemek ve yanlış bilgi yaymak için bir platform tedarik etmek, kim olduğunuzdan veya bunun haber değeri taşıyıp taşımadığından bağımsız olarak, kabul edilemez bir şeydir” tepkisini göstermişti.

Ürün müdürlerinden Sara Zhang “İçeride endişelerimizi dile getiriyoruz. Şu ana dek dikkate alınmadık” bilgisini vermişti.

Jason Toff “Facebook’ta çalışıyorum ve görünüşümüzden gurur duymuyorum. Konuştuğum iş arkadaşlarımın büyük çoğunluğu aynı şekilde hissediyor. Sesimizi duyuruyoruz” demişti.

Ürün AR-GE bölümünden Stirman şunları söylemişti:

“Ne yapacağımı bilmiyorum, ama hiçbir şey yapmamak kabul edilemez. Mark’ın, Trump’ın açıkça şiddeti teşvik eden son paylaşımları konusunda hiçbir şey yapmama kararına hiçbir şekilde katılmayan bir Facebook çalışanıyım. Facebook’ta yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız pozisyon yoktur.”