Facebook kullanıcıların sesine para ödüyor

The Verge’de yer alan habere göre Facebook kişilerin ses kayıtları için para ödeyecek. ABD’de başlayan program ile sesli asistan teknolojisini geliştirmek isteyen Facebook ‘telaffuz’ isimli bir program başlattı.

Söz konusu programa katılanlar ‘hey portal’ ve arkadaş listelerindeki on kişinin adını sırasıyla söyledikten sonra 5 dolara kadar para kazanabiliyor.

Ücret seslerini kaydedenlere PayPal vasıtasıyla ödenirken programa uygun olup olmadığınıza Facebook kendi karar veriyor.

Kullanıcıların arkadaşlarının isimleriyle yaptıkları 10 seslendirme için 200 puan kazanıyorlar. 5 kez daha farklı arkadaşlarının isimlerini kullanarak seslendirme yapabiliyorlar. Ses kayıtlarından 5 dolara kadar para kazanılabiliyor.

Facebook kullanıcılarına yaptığı açıklamada ses kayıtlarını üçüncü şahıslarla paylaşmayacağının sözünü veriyor.

Programa katılmak için ABD’de yaşıyor olmak ilgili programı indirmek ve 18 yaşından büyük olmak yeterli.

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