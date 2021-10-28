Facebook Marka İsmini Meta’ya Çevirdi 

Sosyal medya devi Facebook ismini Meta olarak değiştirdi. Bu değişiklik, şirketin kurgusal evren “metaverse’’i kurma girişiminde yeni bir marka olmanın en büyük adımı oldu.

Şirketin canlı yayınlanan sanal ve arttırılmış gerçeklik konferansında konuşan CEO Mark Zuckerberg, yeni ismin, sosyal medya hizmetinden ziyade “metaverse’’ inşa etme isteklerini yansıttığını söyledi.

Zuckerberg, Yunanca “ötesi” kelimesinden gelen yeni ismin her zaman inşa edilecek daha çok şey olduğunu sembolize ettiğini söyledi.

İlk olarak otuz yıl önce bir distopya romanında kullanılan, bugün Silikon Vadisi’nin teknoloji firmalarının dikkatini çeken bir terim olan “metaverse” genel olarak, farklı cihazlar kullanan insanların erişebildiği ortak bir sanal ortam fikrine atıfta bulunuyor.

Zuckerberg, arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliğe (VR)büyük yatırım yapan Facebook’un sosyal medya platformundan ziyade bir “metaverse” şirketi olması fikrini giderek daha fazla teşvik ediyor.

Mark Zuckerberg, şirketin sanal ve arttırılmış gerçeklikle ilgili yıllık konferansının açılışında gizlilik ve güvenliğin, “metaverse”ün (kurgusal evren) ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Canlı yayınlanan Facebook Connect etkinliği sırasında konuşan Zuckerberg, “metaverse”te ihtiyaç duyulacak gizlilik ve güvenlik kontrollarıyla ilgili örnekler verdi. Bu örneklerden biri, başka bir kullanıcının kişinin kendi sanal alanında görünmesinin engellenmesi seçeneğiydi. Zuckerberg, ¨metaverse¨ün bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olacağına emin ve bu kurgusal evreni “mobil internetin halefi” olarak nitelendiriyor.

Facebook Connect etkinliğinde, VR ve AR ürünleri için bir dizi güncelleme de açıklandı. Bu yıl, Oculus VR başlığını kullanan kişilerin Facebook Messenger uygulaması üzerinden arkadaşlarını aramaları mümkün olacak. Kullanıcılar ayrıca sohbet etmek ve oyun oynamak için başkalarını “Horizon Home” adı verilen, evlerinin sosyal medya versiyonuna davet edebilecek ve avatar olarak görünebilecekler.

Facebook ayrıca, Oculus Quest kullanıcılarının “Horizon Home” adlı sanal gerçeklik alanındayken Slack, Dropbox ve Facebook gibi farklı iki boyutlu uygulamaları kullanmaları için bir yol sunacağını açıkladı.

Bu yılın başlarında sanal toplantı alanları “Horizon Workrooms”un beta sürümünü test eden şirket, bu alanları şirket logoları ve tasarımlarıyla özelleştirmenin yolları üzerinde çalıştığını ve Quest cihazlarına daha fazla çalışma yeteneği getireceğini de bildirdi. Ayrıca Oculus Quest kullanıcıları için yeni egzersiz programlarını duyurdu.

Facebook bu hafta, AR ve VR girişimlerinden sorumlu donanım bölümü Facebook Reality Labs’in ayrı bir raporlama birimi olacağını ve bu yatırımın bu yılki toplam işletme karını yaklaşık 10 milyar dolar azaltacağını bildirdi.

Facebook bu yıl, “metaverse”e odaklanan bir ürün ekibi oluşturdu ve kısa süre önce, bu girişim üzerinde çalışmak için gelecek beş yıl içinde Avrupa’da 10 bin kişiye işe almayı planladığını açıkladı.

Facebook ayrıca AR ve VR yaratıcılarına ve geliştiricilerine yardımcı olmayı amaçlayan 150 milyon dolarlık bir eğitim programı yürüteceğini duyurdu.

Facebook, pazar gücü, içerik denetleme uygulamaları ve sosyal medya platformları kaynaklı zararları konusundaki eleştirilerle mücadelesini sürdürüyor. Aylık yaklaşık 2,9 milyar kullanıcısı olan teknoloji devi, son yıllarda küresel çapta kanun koyucuların ve düzenleme-denetleme kurumlarının incelemesiyle karşı karşıya.

Facebook ile ilgili son tartışma, şirketle ilgili bilgi sızdıran eski çalışanı Frances Haugen’ın açıklamaları üzerine alevlenmişti. Haugen, Facebook’un kullanıcı güvenliği yerine kar etmeyi seçtiğini gösterdiğini söylediği belgeleri kamuoyuyla paylaşmış, Zuckerberg belgelerin “yanlış bir intiba” yaratmak için kullanıldığını savunmuştu.

İlk olarak Wall Street Journal gazetesinin haberleştirdiği belgelerde, Instagram’ın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkileri ve Facebook’un kutuplaşmaya neden olup olmadığı, 6 Ocak ABD Kongresi baskınıyla ilgili platformdaki faaliyetleri ele alıp almadığı ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için içerik denetlemedeki tutarsızlıklar konusunda şirket içi araştırmalar ve çalışanların tartışmaları yer alıyor.