Facebook Trump’ın Corona Virüsü Açıklamasını Kaldırdı

Facebook, Başkan Trump’ın çocukların Corona virüsüne karşı neredeyse bağışıklık sahibi olduklarını söylediği bir videoyu sosyal medya platformundan kaldırdı. Şirket, Trump’ın Çarşamba sabahı Fox News’a verdiği röportajın videosunun, Facebook’un Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi paylaşılmasına karşı kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Facebook sözcülerinden biri ‘‘Bu video, bir grubun Corona virüsüne karşı bağışıklığı olduğu şeklinde yanlış iddiallar içeriyor. Bu da Corona virüsüyle mücadeleye zararlı, yanlış bilgilerin yayılmasını önleme politikamızı ihlal ediyor’’ dedi. Sözcü şirketin ilk kez Başkan’a ait bir videoyu Corona virüsüne karşı yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kaldırdığını kaydetti.

Okulların yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçmesine her fırsatta destek veren Trump, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında bu konu gündeme getirildiğinde bir kez daha ‘‘Okulların açıldığını görmek istiyorum’’ dedi. Cumhuriyetçi bölgelerin okulların açılmasını istediğini söyleyen Trump, Demokratlar’ınsa 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinden önce okulların açılmasını istemediklerini kaydetti. Trump, ‘‘Bunun siyasi olarak kendileri için iyi olacağını sanıyorlar’’ dedi.

Trump, bir kez daha çocukların Corona virüsünü çok kolay atlatabildiklerini söyledi ve ‘‘Hastalığa yakalanabilirler, ancak onları çok etkilemeyecektir. Çocukların bağışıklık sistemi çok güçlü ve bununla (Corona virüsüyle) çok iyi başediyorlar’’ diye konuştu.

‘‘Adaylık konuşması Beyaz Saray’da yapılırsa tasarruf ederiz’’

Başkan Trump, gün içinde yine Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada 3 Kasım seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığının resmen açıklanacağı kurultay konuşmasını Beyaz Saray’dan yapabileceğini söylemişti. Basın toplantısı sırasında bu açıklama sorulduğunda Trump, bunun yasal olduğunu kaydetti. Konuşmanın Beyaz Saray’da yapılmasının güvenlik ve seyahat gibi konularda çok tasarruf sağlayacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın Kuzey Carolina eyaletinde yapılması planlanmış; ancak eyaletin Demokrat valisinin Corona virüsü salgını sebebiyle kısıtlamalar getirmesinin ardından kurultayın Florida’da yapılmasına karar verilmişti.

Bunun ardından Başkan Trump’ın adaylık konuşmasının Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapması planlanlanmış, ancak Trump eyalette Corona virüsü vakalarının yeniden artmaya başlaması sebebiyle kurultayın Florida ayağını iptal etmiş, kurultay tarihi yaklaştığı için seçenekler de daralmıştı.

Cumhuriyetçi Parti kurultayının 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılması ve kurultayın son gecesinde de Trump’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

‘‘Demokratlar parti taleplerini bir kenara bırakırsa hızla uzlaşırız’’

Başkan Donald Trump, basın toplantısında Demokratlar ve Beyaz Saray arasında yeni bir Corona virüsü yardım paketinin kabul edilmesi için devam eden görüşmelere de değindi, Trump, Demokratlar’ın partinin taleplerini bir kenara bırakması halinde paket üzerinde çok kısa sürede anlaşmaya varılacağını kaydetti.

Trump, yönetiminin kiracıların evlerinden tahliye edilmesini önleyecek bir kararname çıkartılması konusuyla da ilgilendiğini kaydetti. Ayrıca işsizler için ek yardım, bordro vergilerinin kısıtlı süre için durdurulması gibi önlemlerin de pakette yer almasını istediklerini kaydetti.

Demokratlar’ın uzun süredir kötü yönetilen kentleri ve eyaletleri kurtarmak için 1 trilyon dolar istediğini öne süren Trump, ‘‘Corona virüsüyle ilgili olmadığı sürece bunu yapmayacağız’’ diye konuştu.

‘‘Milyonlarca oy pusulasının dönüşü korkunç olacak’’

Başkan’a posta yoluyla oy kullanmanın yolsuzluğa davetiye çıkardığı şeklindeki açıklaması da soruldu. Trump, aralarında Washington Post ve New York Times’ın da olduğu birçok basın kuruluşunun posta yoluyla oy kullanılmasının olumsuz sonuçlarıyla ilgili haberler yazdığını söyledi. Trump, tüm seçmenlere posta yoluyla oy kullanmaları için oy pusulası gönderme kararını onaylayan Nevada’da seçmen imzalarının kontrol edilmesinin mümkün olmayacağını, kullanılan eski tip makinelerin de bunları kontrol edemeyeceğini söyledi.

Nevada için, ‘‘Milyonlarca oy pusulası gönderdiler, bunlar geri dönünce korkunç olacak’’ diyen Trump, Florida eyaletindeyse bu sistem için uzun süredir çalışıldığını ve sorun yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ve Cumhuriyetçi Parti, son olarak Nevada eyaletinin kayıtlı her seçmene postayla oy pusulası gönderilmesi kararını mahkemeye taşımıştı.

Dava dilekçesinde Nevada’da Pazar günü onaylanan kararın 3 Kasım seçimlerinde yolsuzluğa neden olmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmişti.

‘‘Havayollarına yardıma sıcak bakarım’’

Trump, bir dizi Cumhuriyetçi senatörün Corona virüsü salgını yüzünden zor durumda kalan havayollarına 25 milyar dolar daha yardım yapılmasına destek verdiklerinin sorulması üzerine, ‘‘Havayolu şirketlerimizi kaybetmek istemeyiz. Bununla ilgilenen Demokrat ya da Cumhuriyetçi her kimse buna olumlu bakarım’’ diye konuştu.

‘‘Beyrut’ta ne olduğunu henüz kimse bilmiyor’’

Trump, dün yaptığı basın toplantısında Beyrut’ta liman bölgesinde meydana gelen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği patlama için ‘‘saldırı’’ ifadesini kullanmış ve konuştuğu generallerin bu görüşte olduklarını söylemişti. Bu sorulduğunda Trump, Ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Konuya dikkatle bakıyoruz, her şekilde çok korkunç bir olay’’ dedi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Meadows, ABD yönetiminin Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın saldırı olma olasılığını tamamen elemediğini ve konuyla ilgili bilgi toplamaya devam ettiklerini söyledi.

Meadows, CNN televizyonuna verdiği röportajda ‘‘Umarım sadece trajik bir kazadır ve terör eylemi değildir. Bununla ilgili tüm istihbaratı inceliyoruz’’ dedi.