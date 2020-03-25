Facebook’tan corona virüsü açıklaması

Facebook dün akşam corona virüsünün hizmetleri üzerindeki etkisine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Facebook başkan yardımcıları Alex Schultz ve Jay Parikh tarafından yapılan açıklamada Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki mesajlaşma trafiği şubat ayında yüzde 50 artmış.

UYGULAMADA GEÇİRİLEN ZAMAN YÜZDE 70 ARTTI

Facebook tarafından yapılan açıklamada virüsün etkilerinin yoğun olarak hissedildiği İtalya’da Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta geçirilen toplam zamanın normal bir zamana göre yüzde 70 oranında arttığı ifade edildi.

Instagram ve Facebook Live hizmetlerinin ise iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Söz konusu platformlardaki grup aramalarının ise geçen ay önceki aya göre 10 katına çıktığı belirtiliyor.

Facebook serverlarının aşırı trafik yoğunluğuna dayanıklı olduğunu bunu daha önce yeni yıl kutlamaları ve olimpiyatlar gibi alanlarda test ettiklerini söyledi.

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