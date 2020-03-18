Facebook’tan koronavirüs nedeniyle tüm çalışanlarına 1000 dolar ikramiye

Sosyal medya platformu Facebook koronavirüs salgını sebebiyle tüm çalışanlarına 1000’er dolar ikramiye verecek. Bunun yanında 30 bin küçük şirkete de toplam 100 milyon dolarlık hibe ve kredi sağlanacak.

Facebook yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce çalışanlara evden çalışma izni vermişti. Sosyal medya devi salgın sebebiyle masrafları artan çalışanlarının zorluk çekmemesi için tüm çalışanlara 1000 dolar ikramiye ödeme kararı aldı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, söz konusu karar Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’den gelen maille tüm çalışanlara bildirildi. Bu kararın sözleşmeli çalışanları kapsayıp kapsamadığı henüz açıklanmadı. Şirketin dünya genelinde 45 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor

Küçük şirketlere 100 milyon dolar

Öte yandan, Facebook koronavirüsten etkilenen diğer şirketlere de destek vermeye karar verdi. Bu kapsamda küçük şirketlere 100 milyon dolarlık hibe ve kredi verecek. Program için 30 bin küçük şirket seçilecek. Bu şirketlerin Facebook’u aktif olarak kullanıp kullanmadığına bakılmayacak.