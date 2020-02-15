Facebook’tan zengine özel kural

New York Times’ta yer alan bir habere göre demokratların başkan adayı Michael Bloomberg, Instagram’da sosyal medya fenomenlerini de seçim kampanyasına kattı. Bloomberg sosyal medya fenomenleriyle yarattığı içerikleri Instagram’da reklam olarak gösteriyor.

Forbes’a göre 62.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 8. insanı olan Michael Bloomberg ‘mesafeli ve soğuk’ duran imajını değiştirmek için ABD’de milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle birlikte bir içerik çalışmasına imza attı.

İçerik çalışmasında Bloomberg sosyal medya fenomenlerine ‘kendisini takip etmesi’ veya başka taleplerle esprili mesajlar atıyor.

Bloomberg’ün sosyal medya fenomenleriyle ürettiği içerikleri Instagram’a reklam olarak vermesinin ardından Instagram reklam kurallarını değiştirdi.

SADECE ABD İLE SINIRLI

Instagram’ın bağlı şirketi Facebook tarafından yapılan açıklamada ABD’deki adayların sosyal medya fenomenleriyle ürettikleri içeriklerin sosyal medyada reklam olarak çıkmasına izin verildiği açıklandı. Fakat kuralın sadece ABD ile sınırlı olması dikkat çekti.

Financial Times’ta yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Facebook tarafından yapılan açıklamada, “Sponsorlu içerik aletlerimizle ABD’li politikacıların içerik üreticileriyle çalışmalarına izin veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

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