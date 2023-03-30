Faciayı korkuluklar önlemiş

Trabzon’da Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu’na paralel uzanan tali yoldan geçen eski ana isale hattı, önceki gün öğle saatlerinde büyük bir gürültüye patladı.

Tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartman ile çevresindeki iş yerlerine doğru fışkırdı. Patlama ile savrulan taş parçaları da evlerin camlarına zarar verdi.

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile temizlik yaptı; 8 katlı binanın elektrik ve doğal gazı tedbir amaçlı kesildi.

Göle dönen sahil yolunda su akışını kesen ekipler, temizlik, arıza onarım ve hasar tespit çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TİSKİ ekipleri, gün boyu süren çalışmanın ardından bölgeye yeniden su akışını sağladı, patlama ile oluşan çukur da kapatıldı.

3 MİLYON TL’LİK HASAR SAPTANDI

8 katlı apartmanın çatı kat balkonu ve dış cephe duvarı, metrelerce yükselen tazyikli suyun şiddetiyle hasar gördü. Kısmen yıkılan balkon duvarı, itfaiye ekiplerince kaldırılıp, hasar gören evlerde de tadilat çalışması başlatıldı.

Bina sakinlerinin bir kısmı, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TİSKİ ekiplerince misafirhanelerde konaklatıldı; kimisi de akrabalarının yanına yerleşti. Patlama ile fışkıran 50 bin metreküp tazyikli su, 5 araç, 15 daire ve 2 iş yerine zarar verdi; 3 milyon TL’lik hasar tespit edildi.

KORKULUKLAR DUVARI TUTMUŞ

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; basınçlı suyun ulaştığı apartmanın hasar alan çatı katının balkon duvarının düşmesini de demir korkulukların önlediği ortaya çıktı. Hasarlı duvar bloğunun, balkonu boydan boya çevreleyen korkuluklara tutunup, kaldırıma düşmediği tespit edildi.

‘6 SANTİMETREYE KADAR SU YÜKSELDİ’

Fatih Kolcu, iş yerinde büyük çaplı hasar yaşamadığını belirterek, “Burada 6 santimetreye kadar su yükseldi. Ürünlerimiz paletlerin üzerinde olduğu için bir zarar görmedik. Ucuz atlattık. Su üstten geldiği için yandaki arkadaşımızın ağaç ürünleri, daha çok su aldı. Asıl zararı onlar gördü” dedi.

Apartmanın çatı katının balkonunun basınçlı su nedeniyle yıkıldığını anlatan Kolcu, “Betonu kırdılar, aşağı düşürdüler. Şimdi de balkon demirine kaynak yapıyorlar. Düşseydi facia olurdu; Allah korudu. Korkuluklar ve beton, mobilyalara takıldı. Ondan dolayı aşağı düşmedi. Eğer düşseydi; biz de buralardaydık, üzerimize düşerdi. Neyse ki bir şey olmadı” diye konuştu.

‘CANIMIZA BİRŞEY GELMEDİ’

Bina sakinlerinden Sabri Hacıahmetoğlu da şunları söyledi: “Patlama olduğunda üst katta annemin yanındaydım. Birden patlama sesi oldu. Camdan bakınca suyun ve taşların düşüşünü gördüm. Patlamayı apartmanda oldu sanmıştım ama mantıken açıklayamıyordum. Daha sonra patlamanın karşı tarafta olduğunu öğrendik. Bina baştan aşağı 1 saat basınçlı suya maruz kaldı. Komşumuzun balkonu yıkıldı. Böyle bir şey atlattık. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Belediye sağ olsun, temizlikte yardımcı oldular. Misafirhanede ağırlamayı teklif ettiler, akrabalarımıza gittik. Aracımın da üst camı kırıldı, henüz hesaplatmadık. Toparlanma sürecindeyiz.” (DHA)